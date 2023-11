Três cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de €10

Se as olheiras e as rugas não lhe dão descanso, a nova gama Eye Shot da Skinerie, marca exclusiva Wells, especialista no cuidado da pele, é composta por três cremes de olhos que contêm blends de ingredientes ativos com eficácia comprovada para responder às diferentes necessidades do contorno de olhos.

São eles: Ácido Hialurónico + Niacinamida, Niacinamida + Cafeína e Retinol + Vitamina C. Verdadeiros shots de eficácia e juventude para o contorno de olhos que vão transformar e elevar a sua rotina de beleza.

Descubra qual é o creme de olhos indicado para si e como o pode utilizar e incorporar na sua rotina.