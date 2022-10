Trending now: nova coleção da Mango chega cheia de cor

Os grandes desfiles de moda de outono-inverno 2022 deixaram o alerta: depois de uma pandemia, é o otimismo que marca o passo na moda. A energia criativa encheu as passerelles das capitais da moda, Nova Iorque, Londres, Paris, Milão, e deixou todos com um desejo notável de quebrar todas as regras – com looks arrojados, audazes, que nos levam a experimentar e a sair da zona de conforto. Nesta nova estação, o convite da Mango segue as mesmas diretrizes e desafia-nos a vestir para sermos vistos com looks que prometem captar olhares nas ruas citadinas. Fica para trás o menos é mais. O que se quer mesmo é mais e mais!

Com peças monocromáticas da cabeça aos pés, a aposta da Mango está no dramatismo de um look total com uma energia cativante – formal e, ao mesmo tempo, com ar descontraído. As peças intemporais desta coleção, com destaque para os sobretudos, vestidos e malhas, conquistam uma outra energia com o arrojado tonal dressing. A nova coleção é marcada pelas cores secundárias RGB – vermelho, verde e azul –, pelos infalíveis total black & white, pelo roxo e pelo estampado de leopardo. Inspire-se no colour block da Mango e descubra a energia cativante de se vestir completamente com a mesma cor ou estampado.