Trend: as peças-chave para um look glamoroso

A época natalícia é, por excelência, uma época de brilho, de feérico, de glamour. Nas ruas, nas lojas, em casa, as luzes preenchem o espaço e trazem um ambiente intimista e, ao mesmo tempo, elegante. Multiplicam-se os eventos e as celebrações e transpõe-se para o outfit o espírito natalício.

As celebrações este ano primarão pelo intimismo e, com duas ou dez pessoas, o objetivo será sempre o mesmo: estar no nosso melhor. A Sense Colection da Women'secret é a coleção que precisas para que cada look sobressaia. Neste caso, less is more, e a roupa interior toma o protagonismo a cada outfit.

Free the bra!

Com elegância e com bom gosto, os soutiens podem e devem deixar de ser peça tabu e ganhar o papel principal em cada look. De crop tops sustentados aos bodies, a beleza dita que possam ser vistos, apreciados e até cobiçados - mas aquela inveja boa, claro! Em tons dourados e pretos, com apontamentos de rendas, flores ou textura brilhante, são versáteis e dão o upgrade a qualquer look, mesmo os mais básicos.

Um coordenado calça/ blazer preto em que a camisa é substituída por um body rendado ou um soutien triangular dourado transforma imediatamente um look de dia a dia num outfit para toda a noite.

Sophisticated , confident, comfortable

Outra das tendências mais versáteis - e mais confortáveis - é o homewear em situações mais formais. Cria-se um híbrido entre peças confortáveis, que estamos habituadas a usar em casa, e o clássico que os eventos outsider exigem. Os roupões, os quimonos e mesmo os pijamas passam a ser peças de rua, um statment de confiança e de à-vontade que todas queremos alcançar.

A sofisticação é aqui a palavra-chave, e o roupão dourado fará qualquer look sobressair. É, simultaneamente, confortável e sexy, com uma textura em veludo que não deixará ninguém indiferente. Funciona na conjugação com outras peças, como os bodies, ou num vestido único.

O conforto transparece também em peças como os tops de veludo, com pormenores brilhantes, ou o vestido animal print, que, em função dos acessórios, pode funcionar tanto em looks mais casuais, do dia a dia, como em looks de festa.









Casual and pretty

Os soutiens que sempre foram considerados "os básicos" da roupa interior há muito que saltaram para as tendências de moda. É, ao contrário de outras tendências, uma forma de cortar a formalidade com elementos mais descontraídos, sem perder a classe.

Na Sense Colection da Women'secret, a essência destes elementos faz-se com uma linha dual de bodies, conjuntos triangulares e clássicos, em licra, que une conforto e elegância. Em nude ou em preto, esta linha tem pequenos pormenores que a fazem sobressair, como os brilhantes ou as rendas menos trabalhadas. Um look aparentemente despreocupado e cool, mas com detalhes que fazem toda a diferença.