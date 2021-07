Tradição e inovação numa bolacha de comer e chorar por mais!

Não é por mero acaso que os produtos alemães têm sempre um implícito selo de qualidade: o aperfeiçoamento contínuo, a atenção ao detalhe dos produtos e a forma como os apresentam fazem do país um dos mais reconhecidos nos mais variados setores.

Mas será que sabia que as suas bolachas preferidas são, também, de origem alemã? É verdade: a Bahlsen é uma marca originalmente germânica, que conta já com 130 anos de história! A marca aposta agora numa nova identidade visual, que une a tradição dos produtos de qualidade a uma embalagem mais colorida e que dá protagonismo a cada bolacha que poderá descobrir no interior.

Um caminho de sucesso

A história da Bahlsen é uma daquelas que passam de geração em geração, contada aos filhos e netos, aos amigos, o passa-palavra que só uma boa história consegue alcançar. A empresa surge em 1889, pelas mãos de Hermann Bahlsen, e começa por empregar 10 funcionários. A sua primeira criação - uma bolacha crocante e amanteigada - ganhou a cobiçada medalha de ouro na Feira Mundial de Chicago, em 1893, e o sucesso nunca mais parou.

Da criação de uma bolacha amanteigada fizeram-se mais criações, com e perfeita simbiose de chocolate, de 10 empregados a empresa passou, em 130 anos, para mais de 3000, e de uma história que se foi transmitindo de boca em boca passou-se para uma história que todos querem provar e que, atualmente, resulta na produção anual de 2,3 biliões de bolachas pelo mundo todo.

A Bahlsen cresceu, superou-se, mas algumas bases mantiveram-se, alicerces fundamentais para uma empresa que põe amor em cada bolacha. Há dois fatores muito relevantes: ainda que tenha crescido exponencialmente, a Bahlsen nunca deixou de ser uma empresa familiar, uma vez que a família Bahlsen continua, quatro gerações depois, à frente do destino da empresa. Este aspeto faz com que a dedicação e o empenho à empresa e ao seu sucesso nunca esmoreçam.

Depois, a herança alemã de atenção ao pormenor reflete-se em cada embalagem e em cada bolacha, para que comer uma Bahlsen seja uma experiência inesquecível ao alcance de todos.

Uma marca de pequenos grandes detalhes

Sabia que, ao comer uma bolacha Choco Leibniz, está a saborear uma bolacha com exatamente 52 dentes e com uma perfeita ligação à cobertura de chocolate? Sim, a Bahlsen pensa em cada bolacha, dos ingredientes ao formato, com o máximo detalhe e precisão, para que desfrutar de cada uma das suas bolachas seja diferente de quaisquer outras no mundo.

O sucesso da marca não a faz parar: são 130 anos em constante aperfeiçoamento, o que faz da marca líder no segmento sweet cookies em muitos mercados europeus. Em 2021, a aposta passa por alinhar toda a imagem com o ADN da empresa familiar. As novas embalagens, que já pode encontrar em loja, incluem a inconfundível assinatura Bahlsen, mas trazem agora cada bolacha para o centro da embalagem, dando-lhe o protagonismo merecido, e passam a ter nas cores das embalagens a representação do tipo de chocolate que cada bolacha traz. Uma ligação perfeita entre toda a tradição da marca e a inovação que o público procura numa bolacha de qualidade premium.

A empresa familiar tem como principal preocupação satisfazer o desejo de sabor e prazer a todas as famílias! As principais gamas de chocolate podem ser encontradas pela simpática quantia de 2,19€.