The ultimate beauty challenge: criámos um kit de essenciais COMPLETO… por menos de 50 euros

O mundo dos cuidados de beleza é vasto, cada vez mais vasto, e essencial - cada vez mais essencial. A ciência prova-nos que cuidar da pele é crucial para retardar o envelhecimento e protegê-la contra agressões, e o fashion world seduz-nos com tendências de maquilhagem que variam a cada estação. O problema? Investir numa rotina de cuidado e beleza pode ser dispendioso, sobretudo para quem está a começar.

A nossa experiência diz-nos que não é tão difícil assim. Com um bocadinho de pesquisa, todos os problemas vão dar à mesma solução: a Worten.pt! Sim, a Worten agora tem tudo - e mais alguma coisa! - para beleza. Para to provar, fizemos a checklist dos essenciais de que precisas para duas rotinas: a de cuidado e a de maquilhagem, cada uma por menos de 50 euros!

As regras? Decidimos criar rotinas básicas, mais ou menos universais e com produtos que possam ser utilizados pela generalidade das mulheres. E, claro, sempre que possível, escolhemos opções com portes grátis.

Rotina de skin care

Em primeiro lugar, deixamos o disclaimer: sabemos que cada pele é uma pele, que há cuidados específicos necessários não apenas para o tipo de pele, mas para os problemas e para fases específicas. As nossas sugestões procuram responder às necessidades básicas de uma rotina de skin care, mas garantimos-te que em Worten.pt encontras tudo para qualquer rotina que queiras aplicar!





1. Leite de limpeza

Limpar a pele antes da aplicação de qualquer outro produto é fundamental, para eliminar quaisquer restos de maquilhagem, impurezas que a pele pode ir agarrando e para eliminar suor ou sebo que, naturalmente, é libertado. O leite de limpeza deve ser usado de manhã e à noite, para potenciar os resultados da tua rotina. A nossa recomendação: Neutrogena Hydro Boost



O preço: desde 5,59€



2. Sérum

A utilização de sérum tem crescido de forma exponencial, e é agora considerado um dos passos mais importantes. Estes produtos são considerados boosts, uma vez que as suas propriedades são muito mais concentradas, com ingredientes muito variados e essenciais para os vários problemas de pele. Os séruns com ácido hialurónico são, talvez, os mais consensuais, por hidratarem e preencherem a pele. A nossa recomendação: Sérum de rosto Catrice Hydro Pumpling



O preço: desde 4,82€



3. Creme de olhos

À volta dos olhos, a pele é tendencialmente mais fina e mais sensível, o que significa que precisa de cuidados específicos para a proteger. As chamadas rugas de expressão são mais acentuadas nesta zona, mas o objetivo é que as linhas finas não se tornem em rugas impossíveis de eliminar. Os cremes de olhos podem ser mais caros, mas duram muito mais tempo e os resultados são impagáveis! A nossa recomendação: Creme de olhos Vichy Mineral



O preço: desde 16,70€



4. Creme de rosto

Pode ser o passo final da tua rotina de skin caremake-up. Independentemente daquilo que decidas fazer depois, não podes sair de casa sem creme hidratante! Precisas dele para proteger e hidratar a pele, para potenciar a barreira existente, para minimizar a penetração de poluição e impurezas! Podes considerá-lo o teu “escudo” do rosto. E, claro, um bom escudo tem de proteger também contra os raios solares, que agridem a pele mesmo em dias de chuva. A nossa recomendação: Creme Tonificante G9 SKIN White In Milk Whipping



O preço: desde 12,67€



5. Desmaquilhante

Sim, sabemos que já falámos do leite de limpeza, mas é um erro pensar que a função do leite de limpeza é igual à do desmaquilhante. Podes - e deves! - usar um produto próprio para remover a maquilhagem do rosto, e depois disso fazer uma limpeza gentil à pele. Só tens a ganhar nos resultados! Um desmaquilhante deve ser potente o suficiente para todas as camadas de base que puseste, mas suave o suficiente para não destruir a barreira da pele. A nossa recomendação: Desmaquilhante NIVEA Micell-Air 0% Bifásico



O preço: desde 3,33€

TOTAL: desde 48,43 €

Rotina de make-up

É aqui que, normalmente, nos perdemos mais. Se, nos cuidados de pele, começamos a conhecê-la e a perceber quais as necessidades específicas, na maquilhagem a imaginação é o limite. Mais arrojada, mais natural, com brilhos e purpurinas numa noite especial… Tudo é possível. Por isso, decidimos apenas focar-nos nos essenciais. É um passo a passo completo e versátil, porque poderás maquilhar-te no dia a dia e no fim de semana com ele, mas sem os “extras” para uma girls night out. Nada temas: se quiseres mais alguma coisa, podes encontrar tudo aqui.

1. A pele

Uma pele irrepreensível é o objetivo de todas quando saímos de casa. Sem imperfeições, com um ar saudável, brilhante e com uma aparência suave. Para isso, há quatro produtos de que precisas na tua rotina: um bronzer, para poderes dar destaque a algumas zonas do rosto, um iluminador, para os pontos de luz estratégicos, uma base, para uniformizar a pele, e um blush, para poderes dar destaque às maçãs do rosto. Para nós, uma base em pó é um fantástico 2 em 1: uniformiza e ajuda a fixar a maquilhagem todos os dias, podendo mesmo substituir a base líquida. E a nossa sugestão não poderia ser outra que não a trend do TikTok!

As nossas recomendações:

2. Os olhos

Dizem que são “o espelho da alma”, mas a verdade é que a maquilhagem pode ajudar a evidenciar ou disfarçar aquilo que verdadeiramente queres dizer com o olhar. Mais inocente? Mais confiante? Mais sedutor? Tu decides! A cor que escolhes nas sombras de olhos transmitem muito, bem como o eyeliner, mas para nós o que não pode faltar é mesmo a máscara de pestanas! E, claro, a moldura dos olhos também deve ser tida em atenção: independentemente da forma e cor das tuas sobrancelhas, um produto para as definir vai fazer uma diferença gigante no resultado final!

As nossas sugestões:

TOTAL: desde 49,53 €