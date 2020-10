Tendência: uma lareira que é uma autêntica obra de arte

É cíclico: com a chegada das estações frias, as baixas temperaturas e o tempo chuvoso e cinzento, reorganiza-se o guarda-roupa, acrescentam-se camadas aos outfits e acrescentamos mantas como fator de decoração.

Ao mesmo tempo, procuram-se os aquecedores portáteis que estavam guardados na arrecadação, o que sabemos de antemão que aumentará também a conta da eletricidade. Além do fator económico, o fator estético também tem um grande peso: afinal, um termoventilador é uma solução eficaz, mas que não se encaixa no ambiente.



O sonho é sempre o de uma casa com lareira, mas obras estruturais e preços elevados põem normalmente um travão a este desejo. Até agora. As lareiras a bioetanol não são ainda amplamente conhecidas, mas são a tendência que vai querer - e que pode - ter em sua casa.

O revolucionador do aquecimento

Estas biolareiras são completamente autónomas. Traduzindo: não precisam de obras adicionais, não precisam de instalação de chaminé, não precisam de nenhuma forma de extração. Neste segmento, a Clearfire é líder no mercado e tem soluções para todos os gostos, mas também para todos os tipos de casas - das mais pequenas, onde uma pequena fonte de calor é suficiente, às maiores.

O fator estético tem um grande peso neste tipo de lareiras, mas há mais: o custo é substancialmente mais baixo do que o de uma lareira convencional, uma vez que não implica obras estruturais, e o alimentador da lareira, o bioetanol - que é o único processo de aquecimento de combustão limpa -, é também mais barato do que outras soluções de aquecimento.

São também uma solução que exige menos manutenção - basta passar um pano húmido para limpar - e que não criam fumos, não têm cheiro e não criam cinza. Uma casa mais quente, mas também mais limpa e sobretudo mais bonita!

O melhor de tudo: se não encontrar nenhuma lareira que lhe encha as medidas, a Clearfire consegue fazer lareiras à medida! E mais: esta solução pode ser encaixada em espaços como móveis para televisão, e pode ser movida. Mesmo se mudar de casa, a lareira vai nas mudanças!

O conforto do tradicional

Sim, as lareiras a bioetanol têm imensos benefícios, mas há quem prefira lareiras tradicionais, a gás ou elétricas, a pellets ou a lenha. Para todos os gostos, a Clearfire é a solução! Com o seu novo site, superintuitivo e com resposta a todas as dúvidas, vai poder encontrar a solução ideal para o aquecimento de sua casa. Seja qual for a opção, chegar a casa vai ser um aconchego na alma… e nas divisões.