Tem dificuldade em adormecer? Este é o segredo para dormir (mais e) melhor

A falta de sono é um problema grave que não deve ser ignorado, já que o seu impacto na saúde vai muito além da acumulação de cansaço. A insónia interfere com a saúde em geral.

Embora possa parecer que não estamos a fazer nada enquanto dormimos, é durante o sono que o corpo recupera e faz reset. É, por exemplo, durante este estado de repouso que ocorre a regulação do sistema imunitário, que nos protege de doenças e infecções e acontece uma reestruturação funcional no cérebro, que é fundamental para uma série de funções cerebrais, como a capacidade de memória ou aprendizagem. A privação crónica do sono pode levar à incidência de doenças cardiovasculares, diabetes, aumento da pressão arterial, cansaço e fadiga, alterações hormonais, aumento de peso e até morte prematura.

A correria do dia a dia, stress, ansiedade, ruído ou maus hábitos alimentares são apenas algumas das causas que nos impedem de dormir uma boa noite de sono. Mas existem outros fatores, aliás algo tão simples como a cama ou o colchão onde dormimos e até a decoração do quarto podem ter impacto direto na qualidade do sono. A Conforama, marca de referência em mobiliário e decoração da casa, oferece uma vasta seleção de produtos para o seu descanso, destacando-se uma grande variedade de camas, capazes de se adaptarem confortavelmente ao seu corpo e ao espaço do seu quarto, seja qual for a necessidade ou estilos de decoração.





Há quanto tempo não troca de colchão?

Segundo um estudo levado a cabo pela GFK, em 2023, a pedido da Conforama, que contou com 446 inquiridos em Portugal com idades entre os 18 e os 75 anos,cerca 40% dos portugueses afirma não descansar bem, sendo que para 61,3% deve-se mesmo ao facto de acordarem várias vezes durante a noite.

Por reconhecer a importância do ambiente do quarto, a Conforama oferece uma variedade de alternativas que permitem a criação de um espaço adequado a um sono reparador. Desde bases, colchões e almofadas a roupeiros e mesas de cabeceira, a Conforama, tem como mote não só o conforto, assim como harmonia e a criação de um espaço que transmita felicidade.







Estudo GFK/Conforama revela como anda o sono dos portugueses:



• 40% dos portugueses não descansa bem.

• Para os inquiridos que assumiram dormir mal, as principais razões para tal acontecer estão relacionadas com o facto de acordarem várias vezes durante a noite (61,3%), stress (15,6%) e problemas de saúde (8,8%).

• Portugueses descansam em média cerca de 7 horas por noite, mas 65,6% dos inquiridos assume que necessitava de dormir mais.



A escolha do colchão é essencial e a marca realça a importância de testá-lo mesmo antes do ato da compra, assim como, recomenda a troca entre cada 8 a 10 anos, tudo de forma a garantir uma melhor qualidade do sono. Aliás, o estudo conduzido pela GFK concluiu que o principal fator para um bom descanso é, com 91,9%, a qualidade do colchão. Seguido da qualidade da almofada (91%) e um ambiente sem ruído (82,5%).

Para que não ande às voltas na cama, a Conforama apresenta o maior catálogo de colchões das marcas líderes do mercado - Molaflex, Pikolin, Hilding, Bultex, Epeda -, com opções para todos os gostos, quer durma sozinho ou acompanhado, colchões viscoelásticos, de molas, molas ensacadas, espuma, látex e enrolados. Além disso, encontra opções para todos os tamanhos de cama, das mais pequenas e individuais às maiores. Estes colchões adaptam-se à silhueta e ao peso do corpo, proporcionando repouso absoluto e o relaxamento dos músculos.



Há uma cama específica para si

Uma boa cama é essencial para definir o estilo que quer imprimir ao quarto e vai além do aspeto visual, tem que incluir fatores como qualidade, comodidade e conforto, sem esquecer os preços acessíveis.



Em particular, é importante que a cama não torne o quarto demasiado pequeno. Tal como o colchão, a cama deve adaptar-se perfeitamente às necessidades de cada pessoa e de cada espaço. Idealmente, deixe pelo menos 50 cm de espaço de cada lado da cama, deixando espaço suficiente para trocar lençóis ou aspirar. Da mesma forma, não quer uma cama demasiado pequena, que cause desconforto e contribua para mais noites mal dormidas.





Como tal, uma cama de grande dimensão é, por exemplo, ideal para casais ou quartos de maiores, permitindo mais espaço para dormir; já a cama sommier é a escolha acertada para espaços mais pequenos ou para quem privilegia a arrumação e vê nesta opção mais uma possibilidade para ganhar espaço. Na Conforama pode ainda encontrar camas de menor dimensão, mais práticas e económicas com principal foco para estudantes, solteiros ou até segunda habitações, além de camas, originais e divertidas para os mais pequenos.



A almofada perfeita existe

Também as almofadas, um elemento muitas vezes subestimado, desempenham um papel decisivo no descanso. Afinal, quem nunca acordou com um mau jeito no pescoço? A robustez, e até, a altura da almofada escolhida influenciam significativamente a posição do corpo enquanto dorme, impactando de uma forma direta a qualidade do descanso de cada um. Na Conforama encontra uma grande seleção de almofadas viscoelásticas que se adaptam totalmente ao seu corpo garantindo a melhor postura do seu pescoço e da sua coluna.







Torne o seu quarto mais harmonioso

No entanto, uma boa noite de descanso não depende apenas da qualidade do colchão ou das almofadas. Existem também fatores "externos" que podem fazer toda a diferença. A arrumação, organização do espaço e consecutivamente disposição do mobiliário, têm um grande impacto no nosso humor e consecutivamente no dia a dia, reduzindo o stress e a ansiedade.



Por isso, ter um roupeiro com as dimensões certas ou um sommier, que permitam ter maior arrumação no quarto, têm uma relação direta com a qualidade do sono. Poupará tempo, dores de cabeça e, portanto, descansará melhor.





A luz e a decoração do espaço ajudam igualmente a que se sinta melhor e consequentemente consiga dormir melhor. Procure a harmonia entre cama, roupeiro, mesinhas de cabeceira, cómodas e outros objetos escolhidos para ornamentar o quarto.





Uma solução completa para noites tranquilas

Noite após noite, a Conforama convida-o a deixar o mundo lá fora e a transformar o seu quarto num verdadeiro oásis de descanso. Afinal, bastam pequenas mudanças: um bom colchão e almofada, móveis bonitos e funcionais, para conseguir dormir um sono verdadeiramente reparador.



Seja apenas para si ou para toda a família, a Conforama tem tudo o que necessita. Durma como um bebé e enfrente os dias com mais energia e motivação. Bons sonhos!