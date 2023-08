Summer Vibes: seis essenciais de beleza para este ser o seu verão

Que há de melhor do que um bom banho relaxante depois de um longo dia de praia? Chegar com aquele cheirinho ainda a mar na pele, despir o fato de banho, mergulhar na água tépida e apreciar a pele já com um tom que conta os bons momentos da estação mais tranquila do ano. A nossa rotina de beleza faz parte da experiência e queremo-la com os melhores essenciais para cuidarmos de nós durante esta estação quente.

A Sephora traz consigo tudo o que necessita para que este verão possa desfrutar de todos os momentos sempre no seu melhor. Uma seleção de produtos divinais em travel ou full-size que vão tornar este verão o seu. Com proteção, luminosidade, hidratação.

Ainda vai a tempo de se preparar para conquistar o effortless look tão cobiçado do verão. Não espere mais.

Menos é mais: três imperdíveis em tamanho de viagem

A linha Minis & More da Sephora reúne todos os travel sizes imprescindíveis para este verão, com uma extensa seleção de marcas de renome internacional, adoradas pelos gurus da beleza e que primam pela qualidade e excelência. Esta coleção tem todos os produtos de que precisa no tamanho ideal para as viagens de verão. Não precisa de abdicar de nenhum passo da sua rotina perfeita nem abrir mão da eficácia. Pode levar tudo! Seja qual for o destino ou estilo de viagem.

1. Limpeza, reparação e hidratação da pele

Os dias de exposição solar mais intensa exigem um reforço extra de cuidados faciais e, por isso, na linha Minis & More encontra os sets perfeitos para cuidar da pele do rosto no verão.

Para todas as peles que precisam de um boost de hidratação, esta é a aposta certa para o verão. Este kit vem com os bestsellers da Belif que garantem uma hidratação intensa sem agredir a pele. Contém um cleanser, sérum, creme hidratante, creme de olhos e uma máscara de hidratação noturna. Ideal para experimentar os produtos mais adorados da marca coreana.

Hydratation Game Start Belif, €19,99, exclusivo Sephora

2. Para um véu de suavidade

Este coffret da KENZOKI contém dois cremes, um para a cara e outro para o corpo, que são tudo o que precisa para uma pele visivelmente mais lisa e irresistivelmente mais bonita.

O creme facial foi desenhado para todos os tipos de pele, mesmo as mais secas. Favorece o fornecimento de água às diferentes camadas da epiderme para uma hidratação profunda e duradoura.

Já o creme corporal funde-se instantaneamente na pele, nutrindo intensamente, tonificando e reforçando a barreira cutânea.



Crush Set KENZOKI, €24,99, exclusivo Sephora





3. Lábios: juicy e repletos de brilho Agora disponíveis no trio perfeito, estes bálsamos supervendas são extranutritivos, infundidos com vitamina E e extratos naturais de coco, morango e melancia. Pode imaginar os sabores incríveis!



Baby Baby Balms LANOLIPS, €9,99, exclusivo Sephora

MUST-HAVES EM FORMATO MÍNI

Perfeitas para maximizar as memórias únicas que o verão promete, só precisa de escolher as miniaturas que formam o set perfeito para cada aventura. Quer para os ávidos viajantes, quer para os amantes de cuidados pessoais, os mínis são os companheiros perfeitos para acompanhar qualquer aventura. Já estão disponíveis nas lojas Sephora, na app e na loja online.

Os três full-size que vão transformar o seu verão

Estes são os produtos full-size mais adorados do momento e só o podem ser por um motivo: a eficácia! Falamos de solares, esfoliantes e... do hidratante corporal mais cobiçado do verão.

4. Que nunca falte a proteção solar

Se é adepta da proteção solar com uma finalização leve e natural, este protetor solar Unseen Sunscreen SPF 30 da Supergoop é ideal para si. Perfeito para uso diário e com uma fórmula única que deixa um acabamento natural e aveludado, além de ser adequado para todos os tipos de pele.

Esta é uma das marcas favoritas do público e com razões para isso. As soluções pré-base da marca contam com fórmulas ricas em antioxidantes que protegem a pele dos raios UV, sem deixar aquela película branca indesejada na pele.

Unseen Sunscreen SUPERGOOP!, €38,99, exclusivo Sephora



5. Adeus, células mortas Ao livrar-se das impurezas, a pele torna-se mais lisa e luminosa, um resultado conseguido logo na primeira utilização deste esfoliante corporal com açúcar da coleção Sephora. Formulado com 93% de ingredientes de origem natural, contém uma combinação de AHA e açúcar mascavado que remove suavemente as células mortas da pele. A textura com fragância viciante esfolia suavemente a pele, é fácil de enxaguar e não deixa uma película oleosa na pele.

Esfoliante corporal de açúcar SEPHORA COLLECTION, €16,99, exclusivo Sephora

6. O hidratante que dá firmeza

Já ouviu falar da marca brasileira que está a fazer furor nas redes sociais? A Sol de Janiero tem uma seleção de produtos totalmente irresistíveis, começando pelo Brazilian Bum Bum Cream. Este é o passo que não pode faltar na rotina de verão!

O segredo deste hidratante corporal está no extrato de guaraná que, por conter cafeína, permite suavizar e dar firmeza à pele. Além deste fruto, a fórmula inclui também uma mistura incrivelmente nutritiva de manteiga de capuaçu, óleo de coco e açaí. Com aroma a caramelo e pistácio, este creme de absorção rápida é um must-have da estação. Vai deixar a sua pele mais firme e com um brilho especial.

Brazilian Bum Bum Cream, €30,99, exclusivo Sephora

Nova loja em Cascais com mais espaço, mais serviços e maior oferta

A grande novidade deste verão foi a reabertura da Sephora no CascaiShopping, que aconteceu no dia 14 de julho. Se ainda não visitou a loja, prepare-se para ficar surpreendido. Os 300 m2 do novo espaço são imperdíveis para todos os amantes de beleza, já que esta é a primeira loja em Portugal a expressar a evolução e o novo conceito para as lojas Sephora que acaba de ser lançado na Europa. As novas instalações priorizam a luminosidade, acrescentam apontamentos de natureza e incorporam materiais nobres na decoração, possuindo um circuito de compra mais clean e intuitivo, com áreas dedicadas a serviços e áreas exclusivas para marcas premium.

O que não pode perder na nova loja do CascaiShopping

• Aconselhamento ultrapersonalizado • Diagnóstico de pele • Styling de sobrancelhas • Marcas exclusivas como Maison Margiela, Tom Ford, Augustinus Bader e Isdin • Equipa expert em beleza

Não faltam novidades Sephora para este verão. Esteja a par de tudo no site da Sephora Portugal.