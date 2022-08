Splash Seixal: o Parque Aquático de Lisboa

A nossa primeira sugestão para quem quer visitar o Splash Seixal – localizado no Cais Fluvial e acessível através de transportes públicos – é comprar o bilhete online com antecedência. Depois, só precisa de se preparar a rigor para, quando lá chegar, embarcar numa aventura memorável no parque aquático mais emblemático deste verão e que funciona até dia 4 de setembro, das 10h às 19h.

Regado a emoções fortes

Se é adepto de emoções fortes, não sofre de vertigens e quer sentir os níveis de adrenalina a subir, comece a aventura pelos escorregas, nomeadamente o Kamikaze. Depois de subir cerca de duas dezenas de escadas, não há volta a dar. É deslizar a alta velocidade até à água.

Para repor o ritmo cardíaco, siga para os outros escorregas insufláveis, que garantem a segurança total, mas não deixam de ser uma experiência original. E não se esqueça de deslizar nos slides aquáticos, algo que promete muitas gargalhadas quando não conseguimos chegar ao fim ou caíamos pelo meio!

Para os adeptos do desporto

Há cada vez mais pessoas adeptas do desporto, razão pela qual o Splash Seixal tem um campo de vólei de praia com dimensões muito generosas e onde todos cabem. Imperdíveis são também as aulas de fitness diárias (a diferentes horas e com modalidades divertidas adaptadas dos 8 aos 88 anos). Para os mais radicais, sugerimos um circuito de arborismo.

Um dia diferente para as crianças

Os mais novos vão adorar passar um dia diferente no Splash Seixal: além de um insuflável gigante – que criança não gosta de insufláveis? – o Splash Seixal tem duas piscinas exclusivas para a pequenada, sendo uma de bolas e a outra com minigaivotas, além de divertimentos adaptados às idades e aos tamanhos, e ainda zonas exclusivas de diversão infantil. Se os miúdos forem pequenos, aconselhamos o uso de bóias ou braçadeiras.

Na hora de comer, vá à Street Food

Depois de umas horas a entrar e sair da água, chega a hora de descansar e comer qualquer coisa para recuperar energia. Existe uma área dedicada unicamente a comidas e bebidas onde encontra, por exemplo, hambúrgueres, pizzas ou gelados. Se conta entrar e sair da água nas horas seguintes, opte por uma refeição ligeira. Se preferir, pode também levar comida de casa para si e para a família.

Descansar à sombra

Neste espaço está tudo pensado ao pormenor. Apetece-lhe descansar um pouco ou aproveitar a sombra enquanto o resto da família se diverte? Existem espaços com sombras onde é possível recuperar o fôlego e a energia.

No regresso a casa

Quer tenha ido de carro ou de transportes públicos, aproveite para dar uma volta pela zona e descubra os encantos do Seixal. Se for entre 19 e 28 de agosto, não deixe de passar pela zona ribeirinha conhecer o Festival do Marisco.