Sol, beleza e prevenção: o que (ainda) falta saber sobre fotoproteção

Num país onde o sol é quase a personagem principal do quotidiano — presente nas praias, nas esplanadas, nos fins de tarde e até na forma como definimos o "estilo de vida" —, continua a haver uma desconcertante falta de consciência sobre os perigos reais da exposição solar. O bronzeado ainda é visto como um troféu estético, um símbolo de saúde e vitalidade. Mas a ciência insiste em lembrar-nos de que a pele tem memória e que cada descuido pode deixar marcas silenciosas.

Foi com esta urgência de mudar narrativas e comportamentos que a Cantabria Labs, laboratório farmacêutico de referência internacional na área da dermatologia, apresentou em Madrid os resultados do "IX Observatório Heliocare: Hábitos ao Sol". Pela primeira vez, o estudo, apresentado pelo médico dermatologista de renome internacional Salvador González Rodríguez, alargou-se aos hábitos de exposição solar dos portugueses e italianos, juntando-se à análise já tradicional do comportamento dos espanhóis.

O objetivo é claro: compreender melhor os hábitos de fotoproteção nos países do sul da Europa — onde o sol brilha com frequência e intensidade — e, com isso, reforçar o compromisso com a educação para a saúde, a prevenção do cancro cutâneo e o desenvolvimento de soluções eficazes e adaptadas às reais necessidades da população. As conclusões? Reveladoras, inquietantes e absolutamente essenciais para reescrever a forma como nos relacionamos com o sol.

Bronzeado: o mito persiste

O "IX Observatório Heliocare" baseia-se nas respostas de 1.511 pessoas, com uma média de idade de 43 anos — um retrato representativo dos hábitos e crenças em torno da exposição solar. A ideia de que o bronzeado é sinónimo de saúde e beleza continua a resistir ao tempo… e à informação científica. Em Portugal, quase metade dos inquiridos (49%) ainda vê o tom dourado da pele como um ideal estético ou um sinal de vitalidade. E apenas 27% reconhecem os riscos associados à exposição solar prolongada. A dualidade de perceções é alarmante, sobretudo quando contrastada com o dado que indica que 92% dos portugueses já associam o sol ao cancro da pele.

Este paradoxo entre conhecimento e comportamento revela uma das maiores lacunas identificadas pela Cantabria Labs: a necessidade de reforçar o papel da educação e da sensibilização. Apesar disso, já há sinais de consciência emergente — 50% dos inquiridos associam a exposição solar ao envelhecimento da pele e 45% utilizam protetor solar com o objetivo de prevenir problemas como cancro, alergias e sensibilidades. E, neste ponto, a consulta com um dermatologista é fundamental. Ainda assim, 32% dos inquiridos nunca foi consultado por um especialista — um dado preocupante quando se sabe que 79% da população não sabe como fazer uma autoavaliação de sinais cutâneos.

Cantabria Labs e APCC unem forças na prevenção do melanoma A propósito do Mês da Prevenção do Melanoma, que se celebra agora em maio, a Cantabria Labs, em parceria com a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), alerta os portugueses para o risco de cancro da pele, em particular de melanoma – a forma mais grave deste tipo de tumor. Saiba mais aqui sobre as iniciativas da APCC.

Proteger sim, mas nem sempre de forma eficaz

Se por um lado há motivos para otimismo — 91% dos portugueses dizem usar proteção solar regularmente e 59% optam por fatores de proteção elevados (SPF50+) —, por outro, a aplicação do produto nem sempre é feita com o cuidado necessário. Mais de 70% apenas aplicam protetor solar em momentos específicos, como férias ou atividades ao ar livre, e 60% utilizam o mesmo protetor em todas as situações, sem ajustar à exposição ou ao contexto. Além disso, 68% usam o mesmo produto para toda a família, ignorando que diferentes tipos de pele e idades exigem cuidados distintos.

A Cantabria Labs alerta também para a importância da reaplicação mais do que uma vez ao longo do dia — um hábito que apenas cerca de 40% dos inquiridos parecem ter interiorizado.

Quando a tecnologia também queima

Outro dado que desperta preocupação diz respeito à luz azul, emitida por ecrãs de telemóveis, computadores e tablets. Mais de metade dos portugueses (54%) desconhece o impacto que esta radiação pode ter na pele. Num mundo cada vez mais digital, esta é uma realidade que exige mais divulgação — e produtos adaptados a este tipo de exposição.

Escolhas (ainda) pouco informadas

No momento de escolher um protetor solar, os critérios que mais pesam continuam a ser o SPF, o preço e o formato. Os mais jovens dão especial atenção ao preço e à apresentação, relegando para segundo plano a facilidade de aplicação. Apesar disso, há uma crescente confiança nas recomendações de profissionais de saúde: 74% afirmam seguir os conselhos de médicos ou farmacêuticos na hora de comprar um protetor solar.

• A maioria dos portugueses (92%) revela estar consciente da relação entre a exposição solar e o cancro da pele.

• No entanto, apenas 45% utilizam protetor solar com o objetivo de prevenir problemas de pele como cancro, alergias e sensibilidades.

E a fotoproteção oral? Ainda é um mistério para muitos

Um dos pontos mais surpreendentes do estudo é o desconhecimento generalizado sobre a fotoproteção oral. Apenas 8% dos portugueses inquiridos recorrem a cápsulas de proteção oral, embora 31% já tenham ouvido falar do conceito. E 69% nunca sequer escutaram o termo. Já no campo da vitamina D, 92% entendem a relação com a luz solar e 43% afirmam ter recorrido à suplementação — um dado que mostra maior literacia nesta área específica.

Saber é proteger: o papel da Cantabria Labs

O Observatório Heliocare mostra que, apesar dos avanços, há ainda um longo caminho a percorrer. A Cantabria Labs, enquanto especialista em dermatologia, reafirma o seu compromisso com a responsabilidade social e a inovação. Estes estudos permitem-lhe não só compreender as reais necessidades da população, como também desenvolver soluções que respondam eficazmente aos desafios atuais da fotoproteção — sempre com o apoio da comunidade médica e científica.

Mais do que um alerta, este retrato serve como um convite a cuidar da pele de forma informada, consciente e contínua. Porque o sol pode ser um aliado de bem-estar — desde que não nos esqueçamos de que, na relação com ele, o conhecimento é o melhor filtro.

