Soft & Co., a nova linha vegan para cuidar da pele

Hidratar a pele – faça chuva, faça sol, esteja frio ou calor – é obrigatório para quem quer ter uma pele suave e regenerada. Não nos podemos esquecer de que o maior órgão do corpo humano é fundamentalmente constituído por água. Uma má alimentação, um deficiente consumo de líquidos, agressões externas (aka poluição, exposição solar, calor intenso e frio extremo), são tudo fatores com consequências negativas que se refletem na pele, deixando-a desidratada e seca.

Uma hidratação corporal diária é, por isso, essencial e deve adaptar-se aos vários tipos de pele. O que nem sempre é fácil numa família. Uns com pele bastante seca, outros com pele macia mas que, mesmo assim, não dispensa um bom creme hidratante, e ainda crianças que merecem cuidados especiais. Não é fácil encontrar um creme que todos possam usar.

A Soft &Co. pensou em tudo e lançou uma linha de produtos vegan de cuidados de pele que combina ingredientes naturais e deixa a pele de todos mais suave, hidratada e regenerada. Todos os produtos são de origem exclusivamente vegetal.





É 100% portuguesa



Não se deixe enganar pelo nome da marca. A Soft & Co. "foi pensada para os consumidores portugueses, para as famílias portuguesas e laborada com um processo de fabricação integral em Portugal", explica Rita Palma, diretora de marketing e partner da empresa GBSO (Global Brands Solutions). O nome em inglês apenas está lá para reafirmar, sem complexos, o espírito inigualável multicultural do povo português.





Foi pensada para toda a família



Todos os produtos da linha são dermatologicamente testados e de origem natural, com formulações de base que contêm óleo de coco, óleo de urucum, aloé vera e óleo de amêndoas doces. São adequados a todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Nenhum produto contém ureia na sua constituição nem qualquer outro ingrediente potencialmente irritativo. Recomendados, portanto, para aplicação corporal a partir dos 3 anos de idade.

Creme hidratante corporal: o produto-estrela da linha é hipoalergénico – o que significa que passou por testes altamente exigentes –, e formulado com vitamina E, presente em todos os produtos e essencial para prevenir o envelhecimento precoce, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Proporciona a hidratação diária completa e está disponível em formato económico de 1 litro, para que toda a família possa utilizar. Pode ser usado também nas mãos, para as hidratar e proteger do frio.

Gel 100% Aloé Vera: um reparador natural da pele com efeito refrescante e hidratante, perfeito tanto para as alturas de calor como para o frio. Com vitamina E aminoácidos de seda, suaviza e vitamina a pele. Proporciona ainda um efeito antioxidante e acalmando a pele seca do sol.



A marca nacional também se estreou com um óleo de urucum, para prolongar o bronzeado enquanto mantém a pele hidratada – já no nosso "cesto" para o próximo verão – e um óleo de coco, a referência para cabelo e corpo hidratados.





Está ao alcance de todos



Feito nos melhores laboratórios nacionais, com garantia de qualidade e rigor, os produtos da marca nacional Soft & Co. são acessíveis a todos, apresentando uma excelente relação preço-qualidade. O formato económico do creme hidratante custa apenas €12,99 (1000 ml), enquanto o Gel de Aloé Vera está à venda por €6 (490 ml).

A suavidade e a fragância agradável são mais dois pontos a favor. Os produtos da linha Soft & Co. estão disponíveis em supermercados, hipermercados e lojas especializadas em higiene e beleza.