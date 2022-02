Smart choice: descobrimos o creme de olhos com efeitos imediatos!

Chorar, rir, conversar ou simplesmente observar. Ainda que seja um ato irrefletido, “falamos com os olhos”. Ativamos os músculos do rosto sempre que nos expressamos, mesmo sem abrir a boca. E, claro, o simples ato de piscar os olhos – que acontece, em média, 17 vezes por minuto – também influencia a forma como fazemos trabalhar uma das partes mais sensíveis do rosto.

Mas há mais: fatores como a exposição ao sol, o tempo passado em frente aos ecrãs, as diferenças de temperatura e o próprio processo de envelhecimento natural da pele fazem com que a pele da zona dos olhos, mais fina e mais sensível, seja uma das primeiras a mostrar sinais de rugas. A solução passa por agir aos primeiros sinais e, sobretudo, escolher produtos especificamente pensados para a zona do contorno dos olhos! O novo Smart Clinical Repair™ Wrinkle Correcting Eye Cream, desenvolvido pela Clinique, é a solução mais rápida, eficaz e indolor para um problema que ainda tem solução. Conheça o novo must have da cosmética e descubra-o na sua perfumaria.

A escolha certa, desde o primeiro dia

Comprar um creme antirrugas deve ser uma escolha ponderada, sobretudo quando se trata de um creme específico para os olhos. A principal preocupação é a redução das rugas no contorno, mas o Smart Clinical Repair™ Wrinkle Correcting Eye Cream traz mais, muito mais, para a equação. Além de reduzir as rugas, a sua fórmula especificamente desenhada para esta zona fortalece a tez, tornando-a mais resiliente e suave.

Resultados comprovados, dia após dia

maior conforto na zona do contorno dos olhos 89% imediatamente contorno dos olhos fica mais forte 90% após 1 semana pés de galinha parecem minimizados 85% após 4 semanas



linhas abaixo dos olhos reduzidas 86% após 4 semanas área dos olhos parece mais jovem 88% após 4 semanas olhos parecem menos enrugados 89% após 4 semana área dos olhos rejuvenescida 92% após 4 semanas



O aparecimento de linhas finas, que muitas vezes começa ainda antes das rugas e que é potenciado por todos os micromovimentos faciais, é também uma preocupação comum, logo após os 30 anos. Isto porque, a partir desta idade, começamos a perder colagénio. O creme antirrugas potencia o colagénio natural da pele e ajuda a suportar a estrutura natural da pele, através de um complexo de peptídeos especialmente desenvolvido para combater a aparência das rugas e do extrato de Sigesbeckia orientalis, que ajuda a pele a manter a sua densidade natural. O mesmo creme ainda fortalece a barreira de hidratação, o que se traduz numa redução de rugas e linhas finas causadas por todos os micromovimentos, graças à formulação com ácido hialurónico.

Em simultâneo, o creme de olhos hidrata, suaviza e ilumina a pele, de forma instantânea, e que se prolonga ao longo do dia e das utilizações. Por último, mas especialmente importante: o novo Smart Clinical Repair™ Wrinkle Correcting Eye Cream é o aliado ideal, também, para reduzir instantaneamente o inchaço típico da manhã! Basta aplicá-lo com uma suave massagem e… voilà! Um olhar radiante, desde o primeiro dia.