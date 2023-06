SIMONMILERxMANGO: duas forças unidas, uma colaboração irresistível para os dias quentes

Para receber a nova estação, sugerimos cor! Numa fusão entre o estilo californiano da SIMONMILER com o mediterrâneo presente no ADN da Mango, as mais recentes propostas da marca catalã transportam-nos imediatamente para os dias de calor e praia. O resultado? um match irresistível.

Inspirada no mundo que se esconde sob o mar, as marcas convergem a sinergia de ambos os mundos numa linha repleta de autenticidade em que os vestidos e os conjuntos às riscas são protagonistas. A coleção, composta por um guarda-roupa colorido, jovem e divertido, foca-se numa vibe feel good com uma abordagem lúdica do luxo clássico e uma reinterpretação do estilo mediterrâneo.

Os acessórios seguem os mesmos padrões do vestuário e ocupam um lugar de destaque nesta coleção. Mantendo presente a estética característica do fundo do mar, acessórios trabalhados em ráfia, como sandálias chunky e os baloon glasses, ganham audácia e irreverência através da visão moderna e divertida da SIMONMILER.

Num convite a pintarmos com cores vibrantes e descontraídas os nossos dias de calor, a marca apostou numa paleta cromática de cores primárias, como o azul, o amarelo e o vermelho, que convivem com a construção de riscas gráficas multicolores e estampados que dão luz e frescura às peças. Além das cores alegres que se estendem por toda a coleção, as peças foram concebidas com fibras naturais, como o linho e o algodão que garantem leveza e frescura, em que as transparências, croché e folhos estão bastante presentes.

Estas peças de sonho já conquistaram os nossos corações e estamos em contagem regressiva pelos longos dias quentes de verão!

Não perca a coleção irresistível SIMONMILERxMANGO já à venda em mango.pt.