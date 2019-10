Sentir-se em casa: qual é o seu ritual?

Por Máxima, 10:12

Chegar a casa. O que caracteriza a nossa casa é mais do que o espaço físico, as paredes e as portas que nos separam do mundo lá fora. O conceito materializa-se com a chave na porta, libertar o corpo do excesso de roupa, libertar os pés dos sapatos apertados, libertar a mente do stress do dia.

O ritual de chegar a casa é físico, ato contínuo ao entrar, mas o conceito de sentir-se em casa tem uma dimensão mais profunda e singular. Poder pôr os pés em cima do sofá, tirar o sutiã e pendurá-lo numa cadeira, usar pijama e pantufas de ursinhos, dançar enquanto lava a loiça.

A personalidade está nos pormenores de decoração, e o nosso mood pontua as pequenas alterações do dia a dia. Nos momentos em que a TPM ataca, talvez apareça uma manta abandonada no sofá e uma prata de chocolate na mesa de apoio; numa noite de convívio com as amigas, as bases para copo e uma rolha de um bom vinho; em dias introspetivos, o tapete de ioga no centro do quarto.

Esta simbiose entre o que somos e como nos sentimos transparece, ainda que impercetivelmente, na nossa casa. Para um private place, tão íntimo e tão intrínseco, a Rituals relança agora a Private Collection.

Para que a sua casa lhe desperte todos os sentidos, incluindo o olfativo, escolha o seu mood, siga as nossas dicas, e conheça a gama mais adequada à sua personalidade.

Private Collection: o prazer de se sentir em casa Consciente da importância que o bem-estar em casa tem para a felicidade no dia a dia, a Rituals relança a Private Collection. Uma coleção focada no ambiente das divisões e em como pode potenciar o aconchego e a felicidade de se estar, enfim, em casa. Consciente da importância que o bem-estar em casa tem para a felicidade no dia a dia, a Rituals relança a Private Collection. Uma coleção focada no ambiente das divisões e em como pode potenciar o aconchego e a felicidade de se estar, enfim, em casa. Dividida em três gamas, cada uma inclui produtos para as várias divisões: desde difusores em sticker em elegantes jarras, velas, sprays perfumados ou sabonetes líquidos para as mãos, cada gama da coleção permite-lhe criar um ambiente íntimo.

Mood: primavera todo o ano

Flores, flores, mais flores. Mas sempre em modo clássico, em modo chique, em modo bom. Os apontamentos florais são transversais às várias divisões da casa de uma mulher, que gosta de um toque de primavera o ano inteiro. Cores tipicamente primaveris, como o amarelo ou o rosa, funcionam na decoração macro dos espaços – com um edredão, no quarto, ou um sofá, na sala. Os apontamentos podem ser mais arrojados, como espelhos, bengaleiros ou jarras em champanhe com flores da época.

Uma casa de uma mulher que respira primavera tem cores claras de fundo. Há sempre um espumante disponível para uma sangria com as amigas, um tapete largo para pés descalços a dançar. Na coluna, Girls just wanna have fun. No ar, o perfume do mood floral, a novidade da Private Collection by Rituals.

Sweet Jasmine, Imperial Rose ou Orris Mimosa são as três fragâncias que trazem a este outono a primavera que há em si, numa elegante coleção champanhe que se imiscui na decoração de forma orgânica.

Mood: feeling powerful



Uma mulher cosmopolita, independente, poderosa e sem medo de mostrar as suas forças e as suas vontades. A inspiração parte da gama mood rich, que é mais do que sentir-se rica em sentido literal. Apostar na qualidade e em pormenores impactantes para a casa não é sinal de opulência, mas sim de amor-próprio e de preocupação com a qualidade de vida.

As fragâncias Wild Fig, Black Oudh e Precious Amber marcam uma gama que, por si só, tem a força de criar ambiente. O preto pauta a gama mood rich, sinal de elegância e bom gosto, da decoração ao vestuário. Jogar com um papel de parede forte, nos veludos para grandes apontamentos e com cores que contrastem, mas não anulem o preto trarão à casa o ambiente pós-moderno desejado. Um copo de vinho tinto, um jazz no gira-discos, pés descalços no tapete felpudo e horas de conversa com uma amiga. O que podemos pedir mais?

Mood: less is more

Mesmo na confusão do centro da cidade, a mulher minimalista consegue criar uma atmosfera muito própria e muito íntima no conforto de sua casa. Para isso, é imperativo o conforto das madeiras no chão, para poder ter pé descalço mal chegue a casa. O branco impera em toda decoração, dos móveis aos candeeiros, sem que signifique falta de personalidade. Isto porque o cunho pessoal se dá através da forma, através de apontamentos como quotes, através da comunhão com a natureza. Plantas, secas ou frescas, apontamentos da natureza que se conjugam com o ar natural do pavimento e, claro, fragâncias frescas que transportem para o ambiente de ar livre, como as do mood fresh.

Um chá, música ambiente, e a companhia apenas de si mesma é tudo o que necessita. As notas de Green Cardamom, Savage Garden e Oriental Vetiver são o toque final perfeito para, na azáfama do dia a dia, encontrar a paz interior no conforto de casa.