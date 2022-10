Sem tempo para pensar na rotina de skin care e make-up? Já não precisas!

"Qual é a tua rotina de skin care?" A pergunta é repetida por muitas de nós, a muitas outras, na esperança de podermos alcançar o passo a passo para uma pele perfeita. O mais difícil não é fazer uma rotina de rosto, é criá-la. É preciso ver que produtos podem ser usados com outros, quais são interditos, fazer um budget…Cansamo-nos só de pensar no difícil que é começar, apesar de sabermos o quão importante é o cuidado de rosto.

Como quem lê os nossos pensamentos, a Perfumaria da Mercadona responde não com um, mas com dois produtos que resolvem todos os nossos problemas de rotinas! Há dois coffrets que contêm, cada um, 12 produtos essenciais – um para cuidados de rosto, outro para maquilhagem. E, de repente, tudo muda! A Mercadona faz a rotina por ti. Descobre cada uma delas.

Doze produtos essenciais para o cuidado de rosto

O primeiro coffret faz-nos lembrar os calendários do Advento, com 12 janelas para abrir e descobrir os seus produtos. Não abrimos um por dia, mas a emoção foi a mesma! Este coffret tem tudo o que precisas, e ainda tem o bónus de ser supergiro e com um ar cosmopolita, dando um toque disruptivo a qualquer casa de banho. Descobre todos os produtos que redefinem o teu cuidado de rosto.

1. Fortalecedor de pestanas

O nome, Best Lashes, promete e cumpre! Para pestanas mais fortes e volumosas!

2. Massajador facial

O Gua Sha é o aliado para um rosto e pescoço mais firmes e uma pele relaxada e radiante.

3. Exfoliante

O Rescue Face é o renovador facial para usares uma a duas vezes por semana, proporcionando uma pele limpa e renovada.

4. Equilibrante

Uma pele equilibrada é essencial para um aspeto saudável. O Perfect Lotion é o equilibrante renovador celular, que elimina as imperfeições e equilibra o pH da pele.

5. Antioxidante

My Darling Essence serve para proteger a pele das agressões externas.

6. Creme hidratante

First Cream é o creme hidratante que repara, nutre, hidrata e dá elasticidade à pele.

7. Sérum Anti-Idade

O Primer Sérum tem efeito botox-like, para uma pele lisa e com efeito de preenchimento de rugas.

8. Contorno de olhos

Bright Eyes é o contorno de olhos com efeito anti-olheiras!

9. Sérum energético

Para revitalizar e fornecer oxigénio à pele, e para combinar com o número 5, o Ultimate Sérum é a combinação perfeita.

10. Reparador de noite

Night Repair, o renovador dérmico que ajuda a tua pele a renovar-se, mantendo um tom uniforme e fornecendo a sua luminosidade.

11. Tensor

Lift Booster, de efeito imediato e reafirmante para uma pele firme e lisa.

12. Super-Hidratante

O Ultra Glow Mist é iluminador, super-hidratante e com pigmento iluminador.

Doze produtos essenciais de maquilhagem para o glow up do dia a dia

Depois da rotina essencial de cuidado de rosto, podes sentir-te já pronta para enfrentar o dia a dia ou... podes querer dar um glow up ao rosto! O coffret de maquilhagem da Mercadona tem tudo o que precisas, da maquilhagem mais discreta à mais arrojada.

1. Lip cream

batom líquido, formulado para oferecer uma cor e brilho duradouros. O resultado? Uma cor altamente pigmentada, que resiste ao cieiro e às manchas.

2. Lip gloss

Um brilho de lábios com acabamento fino e hidratante.

3. Lip scrub

Exfoliante de lábios com aroma de morango. Ajuda a remover resíduos, como batom, dá suavidade e devolve aos lábios a sua cor natural.

4. Lipstick

Batom desenhado para fornecer um acabamento aveludado e deixar os seus lábios cheios de cor.

5. Bronzer

Para conseguir um efeito de bronzeado natural e uma pele uniforme, sem imperfeições.

6 e 7. Blush and highlighter

O dois em um de blush e iluminador, que dá profundidade e dimensão à maquilhagem.

8. Lip liner

Delineador de lábios com textura cremosa, que desliza sobre o lábio para uma aplicação sem esforço, e oferece um acabamento carregado de cor numa única passagem. Pigmentado, mas também fácil de esbater.

9. Eyeliner

O delineador de olhos preto que vai mudar drasticamente o teu olhar. Com uma fórmula leve, suave, cremosa e de fácil aplicação, e com uma grande pigmentação e durabilidade.

10. Eyeshadow palette + pincel

Uma paleta com pincel de tamanho perfeito para levar sempre contigo. Para looks discretos, no dia a dia, ou extravagantes, esfumados, metalizados, à noite.

11. Liquid concealer

Este corretor líquido é perfeito para retoques graças à sua fórmula que fornece uma cobertura elevada e um acabamento natural.

12. Sponge

Esta esponja de maquilhagem pode usar-se para aplicar todos os tipos de base de maquilhagem. Ideal para criar uma base suave e sem imperfeições.

Acabaram as desculpas para criares rotinas na tua vida... A Perfumaria da Mercadona cria-as por ti! Um último conselho: apressa-te, as edições limitadas costumam voar!