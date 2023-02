Sem planos para o Dia de São Valentim? Venha namorar…

No Dia dos Namorados, convidamo-lo a relaxar e a encontrar o amor sem sair de casa. Fuja dos restaurantes lotados ou do speed dating e aceite o convite da Gala Namorar Portugal para uma noite de moda repleta de glamour e romantismo. O evento, apresentado por Sílvia Alberto, será transmitido em direto no site da revista Máxima, no dia 14 de fevereiro, às 21h, juntando desde estilistas consagrados e jovens criadores a modelos e figuras nacionais.

Não perca! Na noite de 14 de fevereiro, a Máxima vai transmirtir em direto a Gala Namorar Portugal. Com apresentação de Sílvia Alberto, o desfile de moda vai contar com a presença dos modelos Liliana Filipa, Nádia Sena, Milena Veiga e Ricardo Guedes, que desfilam ao som da cantora Sofia Escobar.

Boa música e desfile com modelos e personalidades conhecidas

Na noite mais romântica do ano, a música estará a cargo da cantora Sofia Escobar ao som da Orquestra Viv’Arte, da Academia de Música de Vila Verde, acompanhada ainda pela voz do tenor João Gonçalves.

Liliana Filipa, Nádia Sena, Milene Veiga e Ricardo Guedes, entre dezenas de manequins e personalidades, vão desfilar 56 coordenados desenhados pelos participantes do XIX Concurso Internacional de Criadores de Moda Namorar Portugal.

Júri de luxo

Os designs do desfile vão ser avaliados por um júri ilustre, composto pelos estilistas consagrados Anabela Baldaque, Luís Carvalho, Rafael Freitas e Nuno Gama, que irão igualmente dar a conhecer as suas próprias criações de moda inspiradas nas quadras e motivos dos Lenços dos Namorados.

A Gala Namorar Portugal é o ponto alto da programação "Fevereiro – Mês do Romance", organizada pelo município de Vila Verde, no Minho, que durante 28 dias proporciona mais de 70 iniciativas e eventos associados ao tradicional Lenço de Namorados ou de Amor, aquele que é um ícone identitário da região.

Já sabe, no próximo dia 14, apaixone-se pelas últimas tendências da moda, que unem tradição e modernismo, tendo sempre como ponto de partida e de chegada o Amor.