Sem ideias para o que vestir na próxima cerimónia? Aqui tem os looks para toda a família

Com a chegada da primavera, dizemos adeus aos dias cinzentos, olá às flores, às cores e, claro, às cerimónias, casamentos e batizados. E que levantem as mãos as famílias que deixam sempre para a última hora a escolha dos looks. Identifica-se? Vamos então contar-lhe o segredo para ter toda a família vestida a rigor em poucos minutos. Pronto para brilhar em família?

A KIABI acaba de lançar uma nova coleção de cerimónia com looks para todos. As opções seguem a linha do moderno e elegante e vão desde o look mais simples ao mais arrojado, do mais neutro ao mais colorido.

A magia é possível com esta nova coleção KIABI, com a qual pode contar para que aproveite todas as festas em família sem complicações!

Elegância e simplicidade Na coleção KIABI, elegância e simplicidade são as duas palavras de ordem e que melhor caracterizam a nova linha. Contudo, é importante que não confunda "simplicidade" com "neutralidade"!

Cores: as convidadas de honra desta coleção

Se preferir looks mais coloridos ou outstanding, a KIABI não deixou de parte cores como o cor-de-rosa e o verde, que são ambas convidadas de honra e que prometem modernizar as cerimónias para fazer brilhar todas as famílias!

Matchy-Matchy para mães e filhas

Ainda neste seguimento de cores vibrantes, a KIABI sugere os vestidos em vários tons de cor-de-rosa com um pormenor interessante: podem ser usados em matchy-matchy por mães e filhas!

Para os mais pequenos

Não íamos deixar os mais novos fora da equação. A coleção conta com várias opções que se adaptam a diferentes tipos de cenário. São looks mais confortáveis ideais para dançar, correr e brincar à vontade.

Mas há também propostas para looks mais clássicos. Pode optar, por exemplo, pelo fato completo de mulher com calças e blazer cor-de-rosa ou, no caso de pais e filhos, pelas camisas de linho em tons neutros.

Até para as noivas!

A coleção de cerimónia não estaria completa sem este pequeno grande pormenor. Para as noivas que privilegiam o conforto, mas têm o sonho de se casar de branco, a KIABI tem uma seleção de vestidos para que se sinta no seu melhor num dia que é tão especial, o seu.

Não perca a nova coleção KIABI, que deseja estar ao seu lado a criar memórias nestes dias que são únicos e particularmente inesquecíveis. Deixe-se levar por um verdadeiro conto de fadas!