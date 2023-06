Seis bestsellers Avon que não podem faltar na rotina

Produtos de luxo a preços acessíveis? Parece digno de universos paralelos, mas não é. Esta realidade está simplesmente à distância de um clique. A criar beleza há 135 anos, a Avon oferece a melhor qualidade de forma inspiradora, ousada, otimista, inclusiva. E o melhor: a preços imbatíveis.

Mas não acaba aqui! Pode ainda fazer parte desta empresa que se foca no poder da beleza para transformar a sua vida para melhor. Descubra o mundo Avon e como pode começar a ser líder do seu próprio negócio. Contamos-lhe tudo!

Tudo o que procura

Se a sua paixão é a cosmética, este é o seu lugar. Na Avon encontra produtos para qualquer propósito, desde fragrâncias a maquilhagem, skincare e bodycare. A Avon trouxe para a realidade o que parecia ser um sonho distante de qualquer amante de produtos de beleza: descobrir e testar novas fórmulas das melhores marcas a preços acessíveis.

Os seis bestsellers que não podem faltar na rotina

1. Base de maquilhagem Power Stay 24h

Para uma pele perfeita durante 24 horas, aposte nesta base leve e de alta cobertura, que permite ainda o controlo da oleosidade. Deixa a pele hidratada, nutrida e oferece um acabamento mate.

2. Delineador para olhos Glimmerstick

Perfeito para realçar o olhar, este delineador com uma fórmula de deslizamento suave é à prova de água e está disponível em 11 tons diferentes. Permite criar linhas precisas que duram o dia todo.

3. Máscara para pestanas lash Genius Multitask & Multiply

Com apenas uma máscara, tem cinco benefícios: volume total, comprimento, lifting, intensidade e definição. Está disponível em duas cores: blackest black e brown black.

4. Batom Ultra Matte

São 13 tons diferentes, com acabamento mate, mas sem sensação de secura. Este é o batom ideal para ter lábios confortáveis o dia todo. E com um bónus: proteção solar, FPS 15.



Máscara de pestanas Lash Genius Multitask & Multiply, €13

5. Verniz Gel Shine

Este é o verniz que permite ter uma manicura de salão em casa. Com uma fórmula resistente a lascas, oferece brilho extremo por sete dias.

6. Fragrâncias

Para terminar, deixamos algumas recomendações de fragrâncias. São as mais vendidas da Avon e, com certeza, não vão deixar ninguém indiferente!

Da esquerda para a direita: Far Away Glamour, €22 (50 ml); Eve Confidence, €22 (50 ml); Today, €42 (100 ml); Attraction, €42 (100 ml).

Faça parte da família

Agora que já conhece os produtos mais icónicos da Avon, porque não começar o seu negócio com estes mesmos produtos a fazerem parte do seu catálogo? Ser revendedora Avon pode ser o abrir de portas para um negócio que não sabia que é o seu, a oportunidade que esperava por si.

Os benefícios ao escolher a Avon são imensos. Começamos pelo facto de permitir um ganho extra, contando sempre com apoio na criação do seu negócio e potenciando, assim, um crescimento e promoção a sales leader.

Uma carreira com significado

Na Avon, o empenho em fazer o bem com os seus colaboradores, objetivos e produtos é o centro de tudo. Abraça-se a individualidade e dá-se a possibilidade de trabalhar da forma que melhor resulta para si.

Não se descura a formação e, por isso, terá ao seu dispor programas abrangentes, concebidos para construir bases sólidas para o seu sucesso e para o da empresa.

A visão passa por transformar e construir uma nova Avon de forma a ser a empresa de eleição das futuras gerações de sales leaders, revendedores e clientes portugueses.

Vender é fácil

Como colaboradora da marca, pode trabalhar onde e quando quiser, com ganhos ilimitados e prémios variados. Isto porque a Avon tem uma metodologia muito prática: desde guias úteis a tutoriais sobre como iniciar o seu negócio.

Com este acompanhamento vai perceber que vender é fácil. Pode fazê-lo de diferentes formas devido à digitalização, que veio simplificar e amplificar todo o processo:

• Através de brochuras impressas ou digitais;

• Através das redes sociais;

• Através da loja online gratuita, onde os clientes podem encomendar facilmente.

(Alguns) dos benefícios com que vai poder contar: • Seguro de vida • Cobertura médica, dentária e oftalmológica • Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional • Planos de reforma • Descontos em produtos

Democracia da beleza

A Avon pratica o que gosta de chamar de "uma democracia da beleza". E o que é que isto significa? Basicamente, a Avon promove a inclusão e está aberta a todas as pessoas. Independentemente do género ou orientação sexual, todos são bem-vindos. "É imperativo que a liberdade e os direitos humanos da comunidade LGBTQIA+ sejam respeitados em todo o mundo. (…) Na Avon, defendemos a diversidade, a equidade, a inclusão, e o facto de todos poderem dar o seu melhor no trabalho e na sociedade em geral", afirma Kristof Neirynck, vice-presidente da categoria de Marca Global e Operações de Marketing

Ainda restam dúvidas? Comprar na Avon é ter a segurança de que está a escolher as melhores marcas ao melhor preço. Já trabalhar na Avon é saber que pertence a uma comunidade cujo foco é motivar e reunir todas as condições para que uma mulher possa ser líder do seu próprio projeto dentro da marca. De que está à espera?