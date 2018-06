Segredos para um cabelo bonito durante todo o ano

Por Máxima, 11:00

A época balnear está aí à porta. No verão, o cabelo aparenta estar mais saudável e cuidado, seja pela redução do stress ou pelo aumento de vitamina D. Depois da estação quente e com a chegada do outono, o cabelo tem tendência a enfraquecer, aparentar estar mais baço e cair em maior quantidade.

Para minimizar os efeitos do pós-verão no cabelo e impacto da mudança de estação, o segredo está em optar por cuidados específicos antes de lá chegar.

Saiba quais são os cuidados para ter um cabelo com vitalidade e preparado para o verão.

Quatro passos para um cabelo cuidado e bonito durante todo o ano

1. Lavar o cabelo todos os dias é um erro comum. A menos que o quotidiano inclua atividades que provoquem transpiração e oleosidade fora do normal, o cabelo não precisa de ser lavado com tanta frequência. Lavar duas a três vezes por semana é suficiente. Nos dias de intervalo, opte por passar o cabelo apenas por água para retirar o sal do mar e o cloro das piscinas;

2. Escolher um champô adequado às necessidades capilares de cada pessoa é fundamental. Tenha em atenção se tem o cabelo seco, oleoso, normal ou pintado. Este é um dos fatores mais importantes para um cabelo suave e cuidado;

3. Usar uma máscara para hidratação e proteção solar para o cabelo faz a diferença. O couro cabeludo e o cabelo estão expostos ao sol, pelo que é essencial reforçar os cuidados nesta altura do ano;

4. Nutrição é a palavra-chave para a manutenção da estrutura e condição fisiológica do cabelo. A aplicação tópica de produtos no couro cabeludo por si só não é suficiente, uma vez que não atingem o bulbo capilar, o local onde está inserido o cabelo e que se situa numa camada mais profunda da pele. É importante complementar a dieta com suplementos alimentares específicos para o fortalecimento do cabelo e unhas.

Fórmula que atua no interior

O suplemento alimentar innéov Densilogy atua no interior do bulbo capilar. Destina-se a mulheres cujo cabelo perdeu espessura e volume, que desejam promover o crescimento e a fixação normal do cabelo, bem como fortalecer as unhas.

A fórmula contém vitamina D, uma associação de ómegas 3 e zinco, com resultados demonstrados clinicamente, sob controlo dermatológico. Num estudo clínico realizado em 118 mulheres durante seis meses de suplementação, notou-se redução da queda de cabelo para 90% das mulheres e mais volume e espessura capilar para oito mulheres em cada dez.

Para satisfazer as necessidades capilares específicas dos homens, a innéov desenvolveu a fórmula Densilogy Homem.

Ao contrário dos produtos tópicos, que atuam superficialmente, os suplementos capilares innéov Densilogy e Densilogy Homem atuam em profundidade, no interior do bulbo capilar, para manter a fixação e o crescimento do cabelo.

Como tomar innéov Densilogy?

Duas cápsulas por dia, a uma refeição principal, no mínimo durante três meses. Por exemplo, duas cápsulas ao almoço. Estes suplementos alimentares devem ser tomados com um copo de água.

Há ainda suplementos alimentares innéov para potenciar o bronze e preparar a pele para a exposição solar (innéov Bronze+), para alisamento e preenchimento da pele (innéov Pre-Hyaluron) e para uma pele mais firme e tonificada (innéov Firmeza 45+).



Conheça toda a gama e saiba mais sobre cada suplemento alimentar innéov em www.inneov.pt.