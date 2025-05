Saúde com estilo: testámos o HUAWEI Watch 5 e sim, queremos um já!

Vivemos tempos acelerados, nos quais o autocuidado se tornou prioridade — e não é apenas moda. Em Portugal, mais do que nunca, falamos de stress, insónias, ansiedade e de uma necessidade crescente de ouvir o corpo. Porém, entre as caminhadas das 7h e o jantar com amigas às 21h, quem tem tempo para marcar exames regulares? Foi aí que o HUAWEI Watch 5 entrou no nosso pulso... e não quisemos mais tirá-lo.

Durante cinco dias, testámos o novo HUAWEI Watch 5 na versão 42 mm na cor bege. E a nossa conclusão? Este smartwatch não é apenas uma peça de luxo com aspeto digno de vitrine — é um verdadeiro radar de saúde e de bem-estar com estilo. Durante estes dias de teste vivemos com um médico em formato digital (e muito fashion) no pulso.

A experiência: cinco dias, um smartwatch e muitos dados úteis

Durante vários dias, testámos o HUAWEI Watch 5 — do acordar ao deitar, literalmente. A primeira surpresa? O conforto. Pele sensível? Nada de reações, mesmo com o suor do treino. Bracelete aprovada. A segunda? A bateria: carregamento inicial no primeiro dia e depois só voltou à base no quarto — e em menos de 30 minutos, estava pronta para mais uma maratona de bem-estar. Foi como ter um assistente de saúde silencioso, mas atento, sempre connosco.

X-TAP: o sensor que toca (literalmente) na sua saúde

O grande trunfo do HUAWEI Watch 5? A tecnologia X-TAP multissensorial — uma verdadeira revolução no mundo dos wearables. Através de um simples toque no sensor lateral tátil, conseguimos medir em tempo real: frequência cardíaca, oxigénio no sangue (SpO2, com resultados em apenas 10 segundos), níveis de stress e ainda fazer um ECG (e agora com a métrica de variabilidade da frequência cardíaca, o HRV!), uma novidade no mercado que nos permite estar atentas ao nosso corpo.

Basta pressionar o sensor durante três segundos para ativar o One-Tap Health Glance, uma espécie de check-up em apenas 60 segundos. A sensação? Tranquilidade, principalmente para quem vive com ansiedade ou uma frequência cardíaca habitualmente baixa (como nós deste lado).

DICA PARA LEITORAS Comecem o dia com o One-Tap Health Glance: ao pressionar o sensor durante três segundos com a ponta do dedo, o relógio mede sete indicadores-chave e entrega um relatório completo em 60 segundos. É a forma mais prática de perceber como está o vosso corpo antes de mais um dia agitado. Usámos esta função todas as manhãs antes de sair de casa. Em dias de muito stress ou sono em falta, percebemos logo que tínhamos de abrandar.

Manhãs que começam com passos e dados

Os dias começaram com uma caminhada até ao trabalho, enquanto o relógio monitorizava batimentos cardíacos e oxigénio no sangue. A cada passo, uma leitura, graças à precisão da medição na ponta do dedo. Depois, sentadas horas seguidas em frente ao computador (sim, a vida real é assim), usámos o relógio para monitorizar níveis de stress e batimentos cardíacos em repouso. Ao final do dia, foi altura de treinar — experimentámos o smartwatch em treinos com pesos, boxe e corrida.

Mais de 100 formas de mexer o corpo (e o relógio acompanha todas)

Treinar tornou-se mais interessante com o HUAWEI Watch 5. Experimentámos vários modos. E não podia ter sido mais fácil de registar os dados (e os progressos!) graças aos mais de 100 modos de treino disponíveis. E, por isso, adapta-se a tudo: do treino funcional à corrida ao ar livre. E com localização 35% mais precisa (graças ao novo sistema de localização HUAWEI Sunflower), os percursos e ritmos são registados com a precisão de um GPS topo de gama. Já a app HUAWEI Health fornece gráficos claros com gasto calórico, intensidade do treino e tempo de recuperação. É quase como ter um personal trainer… mas no pulso.

SUGESTÃO PRÁTICA Usem os modos de treino disponíveis e combinem com o Health Glance após o exercício. Vão conseguir ver as variações de SpO2 e a recuperação cardíaca, um excelente indicador de forma física e de fadiga.

Dormir (melhor) com tecnologia de luxo

Sim, até o sono foi monitorizado — uma grande vantagem para quem sofre de insónias. A frequência cardíaca à noite revelou variações interessantes, e os dados do Health Insights ajudaram a perceber a relação entre stress, sono e estilo de vida. Saber o que se passa enquanto dormimos (ou tentamos) foi uma revelação.

Com a função de notificações automáticas de dados fora do normal, é possível receber alertas personalizados para alterações fisiológicas importantes. Sim, o vosso relógio pode avisar-vos se estiverem a ignorar sinais de alerta do corpo.

DICA DE BEM-ESTAR Use o relógio todas as noites para monitorizar o sono. Ao fim de dois, três dias, já começam a ver correlações entre horas de sono, cansaço e humor. A app HUAWEI Health mostra isso com gráficos simples e claros, quer tenha um smartphone Android ou iOS.

Design que não passa despercebido

O modelo testado — 42 mm na cor bege — é pura elegância. Tem a mesma liga metálica de relógios topo de gama como o Rolex Oyster. O acabamento em aço inoxidável 904L é resistente à oxidação, suave para a pele (mesmo a mais sensível) e combina com qualquer outfit. Discreto, mas sofisticado, com um brilho dourado suave que combina com tudo. Sim, até com um blazer ou um top desportivo. E o ecrã? Brilho máximo de 3000 nits — sim, vê-se lindamente sob o sol da esplanada.

Um gesto vale por mil toques

Com o controlo por gestos, basta tocar duas vezes ou deslizar os dedos para interagir com o smartwatch. Prático quando se está a cozinhar, no ginásio ou simplesmente sem mãos livres.

Conectividade inteligente (mesmo sem o telemóvel) O HUAWEI Watch 5 não é só saúde. Uma das features deste smartwatch está nas funcionalidades de conectividade, possíveis graças ao eSIM, que permite que as chamadas e as mensagens continuem, mesmo quando o smartphone fica em casa. Ideal para quem vai fazer trail, mergulho livre ou simplesmente não quer carregar mais um peso na carteira — ou... fugir de notificações. Ah, e podem ouvir música diretamente do relógio!

Energia para dias intensos (e noites também)

Durante o teste, o relógio funcionou em modo standard, com três dias de autonomia (42 mm). Foi carregado no início e depois só ao quarto dia — e em menos de 30 minutos estava pronto a funcionar novamente. Para quem vem de relógios que duram um dia, esta diferença é um descanso.

dica útil Com o carregador sem fios da caixa, 15 minutos bastam para mais um dia de utilização. Se vão viajar ou fazer uma semana de treinos mais intensos, experimentem o modo de poupança, que pode chegar aos sete dias de autonomia.

Conclusão: luxo funcional para um bem-estar real

O HUAWEI Watch 5 não é apenas mais um gadget — é um verdadeiro upgrade de saúde e bem-estar com um design que honra a estética da alta relojoaria. É tecnologia de ponta para quem quer estilo, praticidade e informação útil no dia a dia. E se o objetivo é cuidar de si com mais consciência, este smartwatch é um excelente ponto de partida.

Um país cada vez mais atento à saúde… e ao estilo

Acordamos cansadas, trabalhamos até tarde, vivemos sob pressão e tentamos encaixar um treino ali entre e-mails e jantares. Portugal é hoje um país onde se fala de saúde com mais consciência, seja pela necessidade de prevenir, de entender o nosso corpo ou de adaptar hábitos ao que ele realmente precisa. E se pudéssemos fazer isso com um acessório tão bonito como inteligente?

