Sabia que sorrir é contagiante?

Por Máxima, 26.12.2019

O Natal já lá vai, mas ainda há boas surpresas para desembrulhar e para partilhar com aqueles que mais ama. A passagem de ano é sempre um bom motivo para criar novas metas, novos desafios e para pedir, para nós e para os nossos, amor, saúde e felicidade.

Tudo se resume, a cada dia, a "ser feliz". É um desejo sem limites. Somos felizes nas pequenas e nas grandes coisas: no primeiro sorriso de um bebé, no jantar com quem não víamos há muito tempo, no pedido de namoro ou de casamento, na notícia de um bebé a caminho, numa promoção, numa simples anedota. Ser feliz é um estado emocional, mas também físico. Os olhos brilham mais, o rosto fica iluminado, a boca abre-se num sorriso rasgado que muitas vezes vem acompanhado de uma sonora gargalhada.

Sorrir e fazer sorrir é das sensações mais gratificantes do mundo. Na entrada de um novo ano e de uma nova década, a MALO CLINIC decidiu criar uma onda de solidariedade com aquilo que sabe fazer melhor: criar sorrisos, transformar vidas e gerar felicidade.

Sorrir é contagiante. Fazer sorrir, também!

Ver o sorriso de quem amamos é uma das sensações mais gratificantes que há. Mas nem sempre a felicidade se traduz num sorriso. Por timidez ou por vergonha do seu próprio sorriso, muitos escondem-no num tímido esgar de lábios cerrados. Para transformar sorrisos tímidos em sorrisos rasgados, a MALO CLINIC criou os sorrisos solidários: uma corrente que começa nos pacientes das clínicas, e que se espalha por familiares e amigos.

O processo é simples: cada paciente da MALO CLINIC em Portugal pode levantar um voucher de Natal no valor de 100€. Depois, é só oferecê-lo a alguém próximo, que beneficiará de uma consulta de avaliação até ao final do mês de janeiro. Essa mesma pessoa pode, no fim da consulta, levantar um voucher para oferecer a outra pessoa.







Um ADN único em que pode confiar

Tratar da saúde oral é uma prioridade que não se deve relegar para segundo plano. É importante escolher uma clínica dentária de confiança, com provas dadas de sucesso. A MALO CLINIC tem todas as especialidades de medicina dentária, com os mais modernos equipamentos e as técnicas mais avançadas, aliadas a profissionais experientes, motivados e dedicados a melhorar sorrisos.

Com 24 anos de existência, é caso para dizer que o sorriso MALO CLINIC se foi espalhando de Portugal para o mundo, com 13 clínicas em Portugal e presente em oito países. Uma das mais revolucionárias técnicas no tratamento dentário, All-on-4®, que permite a colocação de dentes fixos no mesmo dia, foi desenvolvida e é constantemente melhorada pela equipa da MALO CLINIC. Este é só um dos exemplos de inovação da marca, que tem já 93 estudos científicos publicados e cinco patentes.