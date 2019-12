Sabia que o período e a gravidez podem ser gatilhos para a anemia?

Por Máxima, 10:57

Cansaço. Palidez. Fadiga física. Fadiga mental. Unhas quebradiças. Insónias. Sensação de desmaio. Provavelmente já sentiu algum destes sintomas. Provavelmente também, já os associou ao stress ou ao excesso de trabalho. É um erro comum ignorar estes sintomas, por parecerem pouco graves, mas todos eles podem ser sinais de alerta do seu corpo. Todos eles são sintomas de anemia. O Anemia Working Group Portugal desmistifica as principais causas da anemia, nomeadamente no sexo feminino, em que a prevalência é maior.

O Dr. João Mairos, especialista em ginecologia-obstetrícia, especifica: "Na população portuguesa, 20,8% das mulheres sofrem de anemia; nos homens, a prevalência é de 18,9%." Algumas situações específicas, como a menstruação ou a gravidez, podem desencadear ou agravar a anemia.

Adolescentes: acompanhamento médico é crucial

Na adolescência, as raparigas passam por várias mudanças corporais que poderão ser potenciadoras de anemia. O ginecologista explica que "a perda de sangue é uma das principais causas da anemia, e o período é uma perda regular durante a idade fértil das mulheres", motivo pelo qual ficam mais predispostas.

A principal recomendação do Dr. João Mairos é "incentivar as adolescentes a efetuar uma alimentação correta". Se se verificar uma predisposição para anemia, "a utilização de uma pílula contracetiva pode ser uma solução a ponderar". Estas decisões devem, contudo, ser debatidas e validadas com o médico de família ou com o ginecologista, que poderá também recomendar medicação com ferro.

Futuras mães: prevenir, mesmo antes da conceção!

Uma das situações em que a prevalência da anemia aumenta na mulher é durante a gravidez. Nesta fase, a mãe tem necessidades aumentadas por ter de fornecer ferro a si própria, ao feto e à placenta; o feto, por estar em crescimento, também tem grandes necessidades. Os sintomas de anemia podem ser confundidos com sintomas da própria gravidez. É essencial a despistagem de anemia prévia à gravidez ou de causa genética.

Em casos de anemia durante a gestação, os principais riscos são de parto pré-termo (antes das 37 semanas), a restrição do crescimento fetal ou mesmo a morte fetal, alerta o Dr. João Mairos. Para a mãe, a anemia está associada "a um aumento de risco de transfusão associada ao parto, risco aumentado de pré-eclâmpsia, descolamento da placenta, falência cardíaca e até morte materna", alerta.

É, por isso, crucial o acompanhamento materno-fetal. O especialista em ginecologia-obstetrícia defende que "idealmente, as mulheres devem procurar o médico dois meses antes de iniciarem as tentativas de gravidez", e devem ser acompanhadas durante toda a gestação.