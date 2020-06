Sabe qual é o fio condutor das receitas de Martilicious?

O ouro da cozinha, em Portugal e desde 1919, é Gallo. A marca, nacional e centenária, enriqueceu ao longo dos anos a cozinha portuguesa. Mas desengane-se quem acredita que foi ficando à sombra da oliveira. Gallo reinventou-se e modernizou-se, respondendo aos novos desafios dos consumidores mas sem nunca deixar de marcar uma forte presença. "É uma espécie de fio condutor", resume, e bem, Marta.

Ontem e hoje, o azeite é Gallo

As novas tendências na alimentação, ainda que os métodos sejam cada vez mais sofisticados, resumem-se num círculo perfeito de regresso ao passado, "usando cada vez mais produtos naturais e da terra", como refere Marta, que acrescenta que "cada vez mais o foco é trazer a natureza para o prato e de forma sazonal".

Esta procura por produtos naturais associa-se cada vez mais, também, à procura por ingredientes biológicos, devido a preocupações ambientais e de sustentabilidade. E voltamos assim ao fio (condutor) do azeite. Hoje, o gama Gallo Bio distingue-se como a alternativa no segmento dos azeites biológicos, com duas variedades para que possa escolher qual o sabor a utilizar nos seus pratos. A diferença destes azeites biológicos para a restante gama Gallo "assenta no método de produção, e não no produto em si", ainda que muitas das características da produção biológica sejam partilhadas em todos os produtos da Gallo.





Marta Ferreira é fã confessa da nova gama Gallo Azeite Bio, porque "mantém os mesmos níveis de qualidade, mas com um processo de produção mais sustentável". A gama é composta por duas variedades: Bio Sabor Frutado, o aliado perfeito para pratos frios, com um sabor frutado e ligeiramente picante, e Bio Sabor Suave, o mais recente lançamento da marca, o toque perfeito para qualquer comida, mesmo que seja apenas um pão torrado!

O fio que une as cozinhas

A tradição manda usar o azeite como gordura boa, mas vimos que a sua utilização não é apenas o princípio de uma receita, mas também o toque final. Doces e salgados, pratos quentes ou frios, como ingrediente secundário ou principal, o azeite Gallo é imprescindível em cada cozinhado também para a food blogger: "Faz parte de todas as receitas que faço, mesmo em bolos e gelados. Cozinho tudo com azeite com a exceção da cozinha asiática. De resto até o pão sempre molhei em azeite!"

Adepta de uma alimentação flexitariana - um regime onde se segue maioritariamente uma dieta vegetariana, mas em que pontualmente se consome carne ou peixe - também Marta foi reinventando novas formas de cozinhar e de bem comer, sempre atenta às tendências mas, sobretudo, ao que lhe parece mais saudável. O instragram Martilicious é, aliás, a prova de que a comida saudável pode ser saborosa. Marta come maioritariamente refeições vegetarianas, e ainda assim partilha ínumeras receitas cheias de sabor e de cor. O segredo está na forma como se temperam os alimentos, e por isso a influencer escolhe o sal e o azeite como os dois indispensáveis em todas as cozinhas.

A tendência para uma alimentação saudável, mas saborosa, reflete-se também nas escolhas dos seguidores de Marta: as receitas mais procuradas são "as tradicionais, mas ajustadas". E nem os doces escapam! O pódio pertence às pataniscas de ervilha e ao banana bread feito com azeite.

Quando lhe perguntámos qual era a comida da sua infância, escolheu pataniscas de bacalhau. Hoje, fá-las com vegetais. A aletria de todos os Natais é agora com bebida vegetal de amêndoa e… azeite. Sempre o azeite. Sempre Gallo, mas agora Bio. Para quem ainda ficou com dúvidas que uma receita saudável pode ser saborosa - diríamos até deliciosa - desafiámos a Marta a uma receita exclusiva com o novo Gallo Azeite Bio Suave, para as leitoras da Máxima poderem replicar, experimentar e… repetir!