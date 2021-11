Rotina cross molecular: os três séruns mais eficazes para o cuidado anti-idade

Envelhecer bem é uma arte. Implica bons hábitos de vida e, claro, a palavra-chave: prevenção. Na hora de definir a rotina de cuidados de rosto, é determinante escolher produtos que tenham em conta a beleza e o bem-estar da pele. E a La Roche-Posay é líder nesta combinação, ao desenvolver produtos que respondem às maiores preocupações das mulheres quando o tema é antienvelhecimento.



A marca especialista em cuidados de pele avança com uma rotina de séruns complementares que potenciam os efeitos das moléculas anti-idade. Resultado: uma pele preenchida, suavizada e iluminada.

Rotina cross molecular

Esta rotina de beleza é composta por um mix perfeito de cuidados com moléculas dermatológicas antienvelhecimento que correspondem – e respondem! – às necessidades de cada pessoa. Os três séruns La Roche-Posay permitem associar mais do que um ingrediente para um cuidado de pele mais abrangente e eficaz.



Eficácia vezes três Dizem as expressões populares que três é a conta que Deus fez ou que não há duas sem três. No caso destes séruns da La Roche-Posay, a matemática mantém-se. Combinados entre si, os diferentes ingredientes de cada um dos séruns prometem ser verdadeiros life-changers no que toca à rotina antienvelhecimento.

Conheça-os e saiba como os utilizar — isoladamente ou combinados entre si:

Hyalu B5 Sérum: o poder da reparação dermatológica

Repara, preenche, reduz linhas finas

É o sérum antienvelhecimento número 1 em muitos países – França, Itália, Alemanha, Rússia, Turquia, México, Chile, entre outros. E não é por acaso que mais de um milhão de pessoas no mundo não o dispensam. Este é o produto perfeito para preencher, hidratar profundamente e reparar a pele, graças aos benefícios da molécula do Hyalu B5, composta por ácido hialurónico, vitamina B5 e madecassoside.





Perfeito para:

• Rugas e linhas finas • Perdas de volume e elasticidade • Pele cansada e baça

Adequado para todos os tipos de pele, mesmo para a pele sensível. Pode ser usado na rotina matinal e noturna. Aplique no rosto, pescoço e decote.

Combinação mais-que-perfeita: ácido hialurónico + retinol

De manhã, use o Hyalu B5 Sérum para preencher, reparar e iluminar. À noite, utilize o Retinol B3, para corrigir rugas profundas, juntamente com Redermic Retinol Olhos.

Pure Vitamin C10: mais luminosidade e firmeza

Neutraliza, ilumina e melhora a textura da pele

A La Roche-Posay vem desfazer o mito de que a vitamina C pura não deve ser usada em casos de pele sensível ou que este ativo é pouco estável. Este sérum, além de neutralizar os radicais livres, também melhora a luminosidade, elimina as células mortas, facilita a renovação da pele e melhora a uniformidade da tez. Tudo devido aos maravilhosos benefícios da molécula do Pure Vitamin C10, composta por 10% de vitamina C pura – um poderoso antioxidante –, ácido salicílico, para uma esfoliação suave, e neurosensine, com ação anti-inflamatória.





Perfeito para:

• Rugas e rídulas • Falta de luminosidade • Textura irregular

Adequado para todos os tipos de pele, mesmo para a pele sensível. Deve ser usado na rotina matinal. Aplique no rosto, pescoço e decote.

Combinação mais-que-perfeita: ácido hialurónico + vitamina C

De manhã, use Pure Vitamin C10 Sérum para uma ação antioxidante que neutraliza os radicais livres. À noite, use Hyalu B5 Sérum para preencher rugas e linhas finas e reparar a pele.

Retinol B3: para contrariar o fotoenvelhecimento

Reduz rugas profundas, suaviza e uniformiza

Para contrariar os efeitos naturais do fotoenvelhecimento na pele madura – rugas profundas e manchas de idade –, é imperativo incluir na rotina um produto que, além de uniformizar o tom e a textura da pele, ainda a apazigua e mantém hidratada. Todos estes benefícios se ficam a dever à molécula do sérum Retinol B3, composta por retinol, vitamina B3 e ácido hialurónico.





Perfeito para:

• Rugas profundas • Tonalidade e textura irregular • Fotoenvelhecimento com manchas de idade

Adequado para todos os tipos de pele, mesmo para a pele sensível. Deve ser usado na rotina noturna, com aplicação no rosto e pescoço. Sendo o retinol um ingrediente fotossensibilizante, é importante usar sempre proteção solar diária como complemento.

Combinação mais-que-perfeita: niacinamida + retinol

De manhã, use Anthelios Age Correct FPS50, um cuidado diário fotoprotetor. À noite, use Retinol B3 Sérum para corrigir rugas profundas.