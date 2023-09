Romantismo e sensualidade: a coleção de lingerie que vai marcar a próxima estação

Como pano de fundo desta nova coleção de lingerie estão espaços sumptuosos, mobiliário luxuoso e frescos maravilhosos – o background perfeito para uma coleção que encapsula a singularidade e a elegância em peças de roupa interior que primam pelo detalhe e pela sofisticação. A coleção Fall da Intimissimi vai aquecer a próxima estação com uma paleta de cores vibrantes e arrojadas, tingida pelo amarelo vivo, azul elétrico e vermelho morango. Uma paleta improvável? Talvez. O deslumbre é o mesmo de sempre.

Rica e versátil, esta é uma coleção que mantém os modelos mais clássicos, o allure sempre presente do total black, à qual se aliam peças de vestuário com um toque moderno, que mostram a renovação contínua da marca. Perca-se entre as peças únicas e encontre as que sente que foram desenhadas para si.

O conceito: The art of Italian Lingerie

É colorida, sensual e romântica, apresentada numa residência do século XVI, num local encantado com uma alma idílica e mágica, imersa nas colinas da Toscana. A coleção encontra a harmonia e espelha-se na majestosa vila, com novos padrões exclusivos, propostos em cores vivas da estação ou no intemporal duo preto e branco.

Versatilidade

A coleção conta com uma seleção variada de underwear, combinada com quimonos em diferentes padrões. A versatilidade da Intimissimi exprime-se também através de corpetes, bodies e tops de sutien, que são perfeitos para usar por baixo de casacos, para um look de noite elegante e sofisticado.

Sinful Fantasies Num preto clássico ou num vermelho vibrante, esta linha combina peças básicas, como o Soutien Push-up Monica, ou com peças mais elaboradas, enriquecidas com cruzamentos, rendas e inserções peekaboo. O Soutien Balconette Elena ou o Soutien Top são perfeitos para elevar o outfit para um jantar romântico. Combine-os com uma camisa fluida que permita dar destaque aos detalhes de cada um.

Sweet Escape

Esta é uma linha que resplandece com sensualidade e feminilidade. O azul vivo, combinado com os detalhes de correntes bijoux e as rendas geométricas, marca pela diferença. Há vários modelos para escolher, desde os mais simples até aos mais ornamentados com pormenores singulares. Independentemente de qual for a escolha, a cor das peças desta linha já é suficiente para transformar um look banal num look mais arrojado.

Go Animalier

Como o nome indica, nesta linha destacam-se os padrões animais – a escolha mais trendy. O zebra foi o padrão escolhido para incorporar na nova coleção. Quimonos, camisolas, tops, calças, calções ou até bodies são algumas das peças disponíveis com o padrão irreverente. Se prefere algo mais simples, opte pela nova variante, num tom de canela clara, quente e perfeito para a estação.