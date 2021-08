Rock in Rio Humanorama é palco de grandes conversas

Humanorama nasce da junção do sufixo "orama" (do grego "hórama", que significa "vista; descortinar de; espetáculo") com a palavra "humano", traduzindo-se em espetáculo do humano. É esta a ideia por trás da mais recente experiência lançada pelo Rock in Rio: um festival de conversas por um mundo melhor, o Rock in Rio Humanorama .

Nestas conversas inspiracionais podemos aguardar a participação de nomes bem conhecidos do público, que compõem o lineup deste festival. Estão já confirmados os músicos Gabriel, o Pensador, Marisa Liz, Capicua e Sam The Kid, a monja de ascendência portuguesa Monja Coen, o ator e humorista Fábio Porchat, a apresentadora Isabel Silva, as ativistas portuguesas Carolina Salgueiro Pereira e Sara Rocha, o especialista em parentalidade e criatividade Marcos Piangers, o artista Alok, o jornalista e compositor Nelson Motta, a escritora Rosana Hermann e o CEO do Porta dos Fundos, Chirstian Rôças (Crocas), entre outros.

Sonhar, reinventar, conectar, criar, fazer acontecer, são conceitos que o Rock in Rio quer pôr no topo da mente, a partir do encontro das pessoas com o próprio e com o outro, tudo para acionar a potência humana – porque Sou, Nós, Somos.

Rock in Rio Humanorama

Já estão abertas as inscrições para este festival de conversas que vai ser 100% digital e gratuito. Vozes fortes de Portugal e do Brasil juntam-se para debater temas urgentes da sociedade, num evento a decorrer entre 14 e 17 de setembro.



O Rock in Rio Humanorama vai ser um espaço para encontros e partilha de visões que inspiram, provocam reflexões, estimulam a aprendizagem e geram novas ideias para a criação de um mundo melhor e mais humano. Este projeto dá assim continuidade à história do Rock in Rio, um festival criado há 36 anos para "dar voz a uma juventude oprimida, que ansiava pela liberdade de expressão", numa descrição única feita por Roberta Medina.

Quatro "palcos" principais

Ao longo dos quatro dias, o Rock in Rio Humanorama vai ser palco de entretenimento e de diálogo, com conteúdos live e gravados que vão ser disponibilizados na plataforma do evento. Tal como acontece ao entrar na Cidade do Rock, também neste festival digital o público pode escolher que conteúdos quer ver, entre os quatro "palcos" principais – que são na verdade canais acessíveis através da plataforma do evento.

Conversas e temas urgentes

Prepare-se para encontros inéditos e conversas disruptivas que impactam a mente, a visão e as diferentes perspetivas de cada um. Siga os temas que vão ser abordados em cada canal e inscreva-se para não perder pitada do que vai acontecer:

Canal Sou

Palco dedicado à sustentabilidade individual, criatividade e inovação, pensamento crítico e autoconhecimento

Conversas sobre a importância de o ser humano cuidar de si próprio, física e psicologicamente, para assim poder cuidar dos outros também. A mudança e o impacto das atitudes individuais no mundo, o crescimento das fake news, da intolerância e da injustiça e a importância de aprender com os erros são outros temas abordados. Há ainda espaço para ouvir falar sobre como recuperar a nossa humanidade.

Canal Nós

Palco dedicado às relações interpessoais, à diversidade e inclusão social e à força do poder do coletivo e da colaboração

O significado do propósito na forma de viver, como o ser humano se pode relacionar com a sociedade para redescobrir o amor, como a solidariedade é cada vez mais importante e necessária para um mundo de polaridade e até uma conversa sobre a forma dos reality shows é o que nos espera neste canal.

Canal Somos

Palco dedicado ao impacto social e relação com o meio ambiente

Temas como a cidadania ativa, economia sustentável e criação de valor marcam as conversas entre especialistas que vão discutir a importância da diversidade nas equipas, o impacto das novas tecnologias na criação de um mundo mais unificado, a amizade como antídoto para o etarismo e como ser mais humano nos negócios. Neste palco vão ser também explorados temas do impacto social e coletivo que reúnem conversas inesperadas entre os convidados.

Experiências de Aprendizagem

Epicentro dos workshops práticos

Oficinas de 90 minutos com especialistas para desenvolver habilidades das três dimensões do ser humano – Sou, Nós, Somos.

Este festival único abre espaço a novas perspetivas e visões sobre alguns dos temas mais complexos da sociedade, ao explorar diferentes aspetos do ser humano, numa altura em que cada um precisa, mais do que nunca, de olhar para si, para "nós" e para a sociedade como um todo, como explica a organização em comunicado de imprensa.



Além dos quatro dias de evento, a plataforma da iniciativa disponibiliza conteúdos always on. É nesta página que encontramos um teste de personalidade divertido, que é uma espécie de diagnóstico rápido sobre o nível de humanidade que cada um de nós apresenta, e um podcast único que serve de porta de entrada para as conversas inéditas que nos esperam no decorrer do festival.

Descubra que marca está a deixar no mundo

O HumanoQuizz é um teste rápido e divertido para descobrirmos qual a marca que cada um de nós está a deixar no mundo e qual o Humanoramer que o representa (o nosso teste diz que somos um Humanoramer Focado e convida-nos a não deixar de lado as inspirações e os pensamentos abstratos. Só para ter uma ideia do que o espera!).

Acompanhe as conversas inéditas em podcast

No total, são 11 episódios que promovem ainda mais conversas entre os participantes do festival. O primeiro episódio do HumanoramaCast foi lançado a 23 de julho e contou com a participação de Roberta Medina, Agatha Arêas e Luis Justo. Todas as sextas-feiras é lançado um novo episódio.

Até ao festival, "passeie" pela plataforma Rock in Rio Humanorama . Comece por se divertir um pouco na descoberta do Humanoramer que o define e continue "a viagem" pelas conversas além-fronteiras entre vozes potentes sobre os problemas que afetam a humanidade.