Revolução em skincare: E se lhe disséssemos que é possível envelhecer duas vezes mais devagar?

Os anos não perdoam e o envelhecimento é inevitável. No entanto, podemos retardar este processo e preservar a saúde da pele a longo prazo. Desde ingerir uma alimentação saudável a manter bons níveis de hidratação, até à prática de exercício ou evitar a exposição excessiva ao sol, há ações que podemos tomar proativamente no dia a dia.

Seguir uma rotina de cuidados adequada às necessidades da nossa pele, com a escolha de produtos ricos em propriedades antioxidantes e inovadoras, é outro passo fundamental para envelhecer de forma saudável.





A nova geração de produtos dermocosméticos

O sérum AGE PROTEOM, do Institut Esthederm, inaugura uma nova geração de produtos dermatológicos. A sua fórmula revolucionária atua por biomimetismo sobre a qualidade do proteoma, ou seja, nas proteínas da pele, favorecendo a saúde e a juventude cutânea. O Institut Esthederm aplica assim a ciência da dermatologia aos cosméticos de forma holística, e usa eficazmente a ecobiologia contra o envelhecimento.







O Institut Esthederm vê os cuidados da pele como um

apoio holístico para a saúde e juventude a longo prazo.



Tecnologia exclusiva patenteada

Formulado utilizando um organismo quase imortal, capaz de resistir aos fatores de stress mais extremos, a tecnologia patenteada AGE PROTEOM™ protege e fortalece todas as proteínas da pele. Falamos de um tipo de tecnologia transformadora, exclusiva dos laboratórios Institut Esthederm, que usa a bactéria arthrobacter agilis.



Este organismo único descoberto na neve em 2010 por investigadores da NAOS, rapidamente ganhou notoriedade pela sua espantosa capacidade de sobrevivência face a temperaturas extremas. A sua resistência ao frio deve-se à presença de bacterioruberinas, pigmentos biológicos vermelhos, e antioxidantes, muito mais poderosos do que outras moléculas de referência. Um milagre da natureza encapsulado neste novo sérum.





• A proteção da integridade do proteoma combate os sinais de envelhecimento precoce.



• Estas proteínas da pele constituem o tecido, a estrutura e a densidade do tecido cutâneo, como a elastina ou o colagénio, ajudando a manter a juventude.



Sérum AGE PROTEOM

Após 28 dias de uso:*

100%

Pele confortável

90%

Tez mais uniforme

87%

Pele luminosa

87%

Pele visivelmente mais bonita



83%

Pele mais firme

83%

Linhas finas reduzidas

83%

Qualidade da pele melhorada

83%

Pele regenerada

80%

Pele melhor protegida de fatores agressores externos





*30 mulheres, dos 40 aos 54 anos, todos os tipos de pele. 73% fumadores, 23% realizam sonos curtos, 67% habitantes urbanos, 63% expostos à poluição, 3% adeptos de festas. França.





Acabamento de sonho

A textura fina e hidratante do sérum AGE PROTEOM funde-se e acomoda-se a qualquer rotina de cuidados de pele, respeitando o seu pH. Ao contrário das texturas aquosas que formam um filme, dos séruns tradicionais, o seu toque aveludado proporciona conforto duradouro para todos os tipos de pele e idades, de manhã e à noite, durante todo o ano, de forma isolada ou em complemento com um creme de cuidado.

Dia após dia vai alcançar uma tez mais luminosa. A sua delicada e elegante fragrância, com notas de ameixa preta, rosa e almíscar branco, não contém alergénios.











Potencie os resultados

O know-how holístico adquirido pelo Institut Esthederm através dos profissionais de beleza, ao longo dos últimos 40 anos, reflete-se na sua vasta gama de cuidados dermatológicos.







Compreender os mecanismos biológicos da pele e analisar as suas disfunções relacionadas com o envelhecimento levou ao desenvolvimento dos programas de cuidados para um "Envelhecimento Saudável", que combinam técnicas de alta tecnologia com fórmulas altamente eficazes, proporcionando um tratamento universal e resultados de beleza duradouros.



Cuide do seu rosto em quatro passos:



1. Prepare a pele com a gama Osmoclean;

2. Energize a pele com a gama Eau Cellulaire;

3. Prolongue a juventude da pele com o sérum AGE PROTEOM;

4. Reeduque a pele com o creme Esthederm adequado às suas necessidades.





Comece hoje a potenciar os recursos naturais da sua derme. Confie no Institut Esthederm para uma tez rejuvenescida e saudável, agora e no futuro!