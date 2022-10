Relax moment: descubra as maravilhas da lavanda na sua vida!

Trabalho, trânsito, transportes públicos, temperaturas a mudar de um dia para o outro… A azáfama do outono acabou de chegar e tudo o que queremos são pequenos momentos de puro descanso. É importante ver o copo meio cheio: chegar a casa torna-se agora um plano tão apetecível que não precisamos de mais nada para nos sentirmos bem. Voltamos a ter o conforto dos tecidos mais quentes e escolhemos, finalmente, uma nova fragrância para nos acompanhar.

Para nós, não há grandes dúvidas, a nova edição limitada Elixir Touche de Lavande da Mercadona é tudo o que vai precisar para este outono! Um toque de lavanda em pequenos momentos do dia a dia que muda completamente o humor. Conhece os benefícios da lavanda e as suas propriedades calmantes?

Inspire(-se) mesmo antes de sair de casa

Sair de casa em modo stress, com atraso, a correr… O dia mal começou e já está a precisar de uma inspiração para o enfrentar. Calma! Há ainda muitas oportunidades para brilhar! O eau de parfum Elixir Touche de Lavande combina a fragrância elegante de lavanda fresca com um toque cremoso de flores brancas mediterrânicas. O resultado? Um toque quente, sensual, cativante e calmante. Agora sim! Vista o seu melhor outfit e está tudo pronto para enfrentar o dia!

De manhã ou à noite, o relax que merece

O mundo divide-se entre aqueles que gostam de tomar banho de manhã e aqueles que não prescindem do banho à noite. Não vamos entrar no debate, até porque ambas as opções fazem todo o sentido, mas vamos dar-lhe uma fórmula para que cada banho, de imersão ou de duche, seja o momento revitalizante que precisa! Para isso vai precisar destes três produtos-chave: o gel de banho com textura de Elixir Touche de Lavande, para ajudar a relaxar com um maravilhoso aroma a notas de lavanda e flores brancas. Além disso, desfrute do toque suave da esponja que compõe esta coleção e… surpresa! Um turbante para secar o cabelo Elixir Touche de Lavande.

Sim, secar o cabelo não é tarefa fácil, mas este turbante de microfibra promete revolucionar esta tarefa. Tem um botão para ajustar o tamanho, um formato anatómico e mantém-se bem seguro na cabeça – mesmo quando está a fazer outras tarefas! Mas, o mais importante, é que ajuda a conseguir uma secagem mais rápida, removendo a humidade do cabelo e evitando o uso prolongado do secador. Pode ainda utilizá-lo como complemento para tratamentos capilares, mantendo a temperatura homogénea e potenciando os resultados. E as surpresas não acabam! Experimente colocar o turbante molhado no micro-ondas, a uma temperatura máxima de 800 W até 1 minuto, para o aquecer e potenciar o efeito das máscaras capilares!

“Não se esqueça de lavar as mãos!”

A frase que todos, em algum momento, já dissemos. A frase que parece um lembrete dispensável, mas que repetimos vezes e vezes sem conta na nossa cabeça, sobretudo numa época pós-pandemia. Lavar as mãos é um hábito enraizado, habitual, mas… e exfoliar? O sabonete líquido exfoliante da linha exclusiva da Mercadona Elixir Touche de Lavande proporciona um cuidado aprofundado. O mesmo cheiro, a lavanda e flores brancas, com partículas de celulose biodegradáveis.

Micromassagem, em qualquer sítio!

Com a chegada do outono, volta o ritual que descuramos durante o verão: hidratar as mãos. É um pequeno momento de cuidado, mas também pode ser um pequeno momento de relaxamento! A nossa sugestão é que tenha sempre consigo o creme de mãos Elixir Touche de Lavande, para que possa fazer uma pausa, entre reuniões ou no trânsito, para hidratar e perfumar as suas mãos.

Por último, mas não menos importante que os restantes produtos desta coleção, pode experimentar o óleo seco corporal Elixir Touche de Lavande. Um produto 100% elaborado com óleos naturais: linhaça, inca, abacate, argão, macadâmia, azeitona, coco e lavanda.