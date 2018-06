Raquel Strada foi a convidada especial da tarde

Por Máxima, 16:04

No Villa Helena, um refúgio no coração de Lisboa, estava tudo a postos para receber os convidados especiais que ano após ano contribuem para o sucesso da ISDIN. Estiveram presentes várias figuras públicas, como Sara Salgado, Dânia Neto, Pedro Crispim, Carina Caldeira, Marta Melro, Gabriela Barros e Rui Maria Pêgo. Veja na galeria quem marcou presença neste evento.





Entre os convidados, esteve Raquel Strada, embaixadora da marca, que partilhou com os presentes a experiência com a ISDIN. Reunidos para desfrutar de um agradável cocktail, os convidados ficaram a conhecer as novidades mais recentes da marca de dermocosmética inovadora, a tempo da estação calorosa que se aproxima.

HydrO 2 Lotion, o grande lançamento

Nesta tarde especial, a ISDIN revelou a novidade deste verão: o primeiro fotoprotetor bifásico com dupla ação: protege e oxigena a pele. Sabe-se que a exposição solar tem tanto de benefícios como de malefícios, principalmente sem proteção solar adequada. Mas mesmo quando é colocado protetor solar, a pele acaba por sofrer consequências.

O fotoprotetor ISDIN HydrO 2 Lotion proporciona um proteção muito alta UVB/UVA com SPF 50+, enquanto aumenta a oxigenação da pele graças ao composto Sepitonic, promovendo a reenergização e a regeneração celular após o stress produzido pelo sol. Além disso, é hidratante e de absorção imediata. Uma vez aplicado e espalhado, desaparece da pele em segundos, sem deixar resíduo.

Este fotoprotetor é adequado a pele sensível, hipoalergénico, não contém álcool e é resistente à água. As vantagens não acabam: a fórmula é biodegradável.

"Estrela" da proteção facial com ação age-repair

Outra das novidades que marcou a apresentação ISDIN para este verão foi o refresh do Age Repair. Agora com uma nova imagem e nova textura, o FotoUltra Age Repair junta o melhor dos dois mundos.

Este fotoprotetor facial conta agora com a Fusion Water Texture, uma avançada formulação de base aquosa - e não oleosa - que proporciona um acabamento mate. Não arde nos olhos.

Com tripla ação antifotoenvelhecimento, previne os danos solares, ajuda a reparar os danos acumulados a nível celular e reverte os sinais visíveis do envelhecimento, graças ao Li-Q10, Collage Booster Peptide e ácido hialurónico.



A textura adaptada permite que atue como primer, suavize a pele, reduza o aspeto visual das rugas e possibilita uma aplicação da maquilhagem mais cómoda e uniforme.

Tratar da pele no pós-solar

Fala-se muito em proteção durante a exposição solar, mas pouco na importância de tratar da pele após a mesma. É imperativo reestabelecer o equilíbrio natural da pele para ajudar a que se sinta fresca, saudável e renovada. A ISDIN tinha já um after-sun em spray. Este ano decidiu alargar a oferta com o After Sun Lotion. Formulado com ingredientes naturais, camomila e mentol, acalma e refresca a pele irritada, prolongando o bronzeado durante todo o verão.

Espreite o vídeo e fique a conhecer todos os produtos da gama ISDIN, aqui.