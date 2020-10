Há truques de beleza infalíveis, como beber água na quantidade certa, retirar a maquilhagem antes de se deitar, fazer os possíveis para respeitar as oito horas de sono e não sair de casa sem antes pôr protetor solar. Truques simples, é certo, mas com benefícios notáveis.

Depois, há os aliados desta rotina, os produtos imprescindíveis para conseguir uma pele perfeita e para devolver à pele o que naturalmente vamos perdendo ao longo dos anos – o brilho, a elasticidade, a firmeza. Há segredos que vieram ao mundo para ser contados e, por isso, queremos desvendar que há uma linha de produtos que brinda a pele com o poder rejuvenescedor extraordinário das novas estrelas da beleza e que o faz com uma forte preocupação ambiental.

Abelha, a rainha-mãe da beleza Os néctares que esta espécie produz têm a capacidade de reparar e rejuvenescer a pele. Mel e geleia real são ingredientes que possuem funções antibacterianas, mecanismos anti-inflamatórios e há até quem diga que podem ser o segredo da longevidade (para as abelhas pelos menos!). Há dez anos – de absoluto sucesso, diga-se – que a maison Guerlain destes componentes, provenientes das colmeias, na pele. Os néctares que esta espécie produz têm a capacidade de. Mel e geleia real são ingredientes que possuem funções, mecanismose há até quem diga que podem ser o(para as abelhas pelos menos!). Há dez anos – de absoluto sucesso, diga-se – quedestes componentes, provenientes das colmeias, na pele.

Para celebrar este marco, a casa francesa lançou dois novos produtos que se juntam aos icónicos best-sellers da gama: o revolucionário óleo-tónico-primer Abeille Royale Youth Watery Oil – um produto de culto que conta com 19 prémios internacionais – e o sérum exclusivo com uma fórmula dupla que é, em simultâneo, um peeling gentil à pele e um sérum que reestrutura a pele e cria contornos mais definidos – Abeille Royale Double R - Renew & Repair Serum.

Abeille Royale Youth Watery Oil

• Pele suave e preenchida

• Mais elasticidade

• Tez radiante

• Sensação de seda e pele de bebé ao toque

Agitar e usar duas a três gotas do óleo no rosto, aquecendo com as mãos. Pode ser aplicado diretamente na pele, de manhã e à noite, antes do sérum ou adicionado à base para um resultado mais luminoso. Abeille Royale Double R - Renew & Repair Serum

• Pele suave e firme

• Textura uniforme e radiante

• Peeling suave para uma "pele nova" sem irritação

• Sensação de lifting, com poros e rugas menos visíveis

Aquecer entre os dedos e aplicar com movimentos suaves, de manhã e à noite, depois do Youth Watery Oil.

Novidades

Quem já usou a linha Abeille Royale da Guerlain sabe que há dois ingredientes-chave nos produtos que a compõem: o mel das abelhas negras que habitam a ilha de Ouessant (um ecossistema livre de parasitas, protegido dos pesticidas e classificado como Reserva Biosférica pela UNESCO) e a exclusiva geleia real da Guerlain, um dos componentes mais raros e preciosos produzidos pelas abelhas.

Inspirada nas habilidades reparativas destes ingredientes e nos mecanismos próprios de rejuvenescimento da pele, a Guerlain continua a apostar na linha que já se estabeleceu como a gama antienvelhecimento da marca – perfeita para combater o stress interno e externo a que a pele está exposta diariamente e cujos efeitos impactam a forma como os sinais da idade se manifestam na pele, sobretudo as rugas e a perda de luminosidade e firmeza.

1. Loção fortificante

A Guerlain adicionou à gama um primeiro passo essencial na rotina e a base de todo o ritual Abeille Royale. Formulado com ingredientes de origem natural, esta loção protege a pele dos efeitos do stress e da poluição, deixando-a mais resistente e mais perfeita. A alta concentração de geleia real – um superalimento conhecido por ampliar as defesas naturais de organismo e fortalecer a pele –, em junção com uma tecnologia de reparação exclusivamente criada pela Guerlain, permite que a pele fique instantaneamente mais suave, luminosa, radiante e preenchida.





Abeille Royale Fortifying Lotion

• 98% ingredientes de origem natural

• Consistência fluida e, simultaneamente, densa que penetra a pele de forma imediata

• Sensação fresca

• Resultados imediatamente visíveis



Aplicar de manhã e à noite na pele limpa. Colocar algumas gotas da loção na palma da mão, esfregar e aplicar gentilmente com suaves toques no rosto e no pescoço.

150 ml, €65

300 ml, €104



2. Óleo de limpeza anti-poluição

Para acompanhar o lançamento desta loção, a Guerlain desenvolveu, pela primeira vez, um removedor de maquilhagem, criando assim um ritual completo Abeille Royale. Formulado para o rosto, olhos e lábios, este óleo remove a maquilhagem (incluindo a waterproof!) e as impurezas, retirando ainda a camada de poluição que se aloja na epiderme todos os dias. A fórmula em óleo transforma-se numa emulsão cremosa em contacto com a água, o que permite aumentar a suavidade da pele e manter o conforto e a hidratação. A sensação final é a de uma pele impecavelmente limpa e naturalmente luminosa.

Abeille Royale Cleansing Oil Anti-Pollution

• Preserva a hidratação

• Respeita o pH natural da pele

• Elimina as partículas de poluição de qualquer tamanho

• Pele limpa e imediatamente radiante e fresca

Aplicar dois a três pumps na palma da mão, esfregar e aplicar diretamente na pele seca, massajando suavemente com movimentos circulares. Remover com água.

150 ml, €55



Tricórnio: ciência, sustentabilidade, beleza

Com uma abordagem que alia o compromisso de sustentabilidade e a proteção da biodiversidade à neurociência, a Guerlain encontrou nas abelhas – as grandes alquimistas da natureza – alguns dos componentes mais eficazes para a recuperação da pele e estabeleceu assim um compromisso ecológico.

Pegada ecológica No relançamento da linha Abeille Royale, a Guerlain apostou na transparência das embalagens e na reciclagem do vidro que utiliza. Além da defesa das abelhas, que continua a ser um dos grandes projetos da casa francesa, a redução do impacto ambiental e o design sustentável são um statement em prática desta que é uma das mais antigas e respeitadas marcas da grande cosmética parisiense.

Biodiversidade, ecodesign, clima e solidariedade fazem parte dos compromissos estabelecidos pela Guerlain para proteger um dos mais importantes tesouros do planeta: as abelhas. Neste caminho em constante desenvolvimento, a casa francesa estabeleceu uma parceria de investigação com a Associação para a Conservação da Abelha Negra de Bretanha, mantém uma parceria com a OFA (Observatório Francês de Apicultura), criou uma universidade que junta anualmente os maiores especialistas na matéria e fundou um programa infantil. Este ano, a Guerlain estabeleceu ainda uma parceria com a Fundação GoodPlanet, criada pelo ecologista e fotógrafo Yann Arthus-Bertrand.

Ritual completo Abeille Royale

1. Cleansing Oil Anti-Pollution

2. Fortifying Lotion

3. Creme de olhos

4. Youth Watery Oil

5. Double R Renew & Repair Serum

6. Creme de dia/noite