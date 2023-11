Quer mudar de visual? Descubra qual é a sua cor de cabelo ideal

Porque começam a crescer cabelos brancos ou porque simplesmente queremos uma mudança de visual, são várias as razões que levam as pessoas a pintar o cabelo. Aliás, com a época festiva a bater à porta e o Ano Novo a chegar podemos mesmo dizer que é o momento certo para dar um refresh ao look!

É também cada vez mais ampla a diversidade de cores para todos aqueles que gostam de arriscar. Contudo, quando se toma a decisão de pintar os fios, há vários aspetos a ter em atenção, sobretudo para garantir que o que vai fazer não o vai deixar com péssimo aspeto. É o caso do tom de pele, dos olhos e até da cor natural do seu cabelo.

Saiba qual é o tom adequado para si

A Syoss é uma marca de coloração permanente sem amoníaco que permite pintar o cabelo em casa com toda a comodidade e sem arruinar o orçamento, proporcionando uma cor rica, natural e duradoura.

Loiro, castanho-escuro ou caramelo, ruivo profundo ou preto intenso? A gama Syoss Oleo Intense, com uma fórmula à base de óleo para um cuidado capilar supremo, apresenta uma vasta opção de tintas que vão desde os tons mais clássicos aos mais arrojados.

Veja as opções:

No entanto, antes de mais, a Syoss ajuda os consumidores a encontrarem o seu tom através da ferramenta inovadora "Assistente de Coloração", presente no site da marca, que permite aconselhamento sobre tons adequados para cada caso.

Descubra qual é a sua cor ideal e dê a si mesma um makeover. O resultado? Cabelo forte, nutrido, bonito e muito saudável.