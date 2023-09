Quer ganhar um rendimento extra no final do mês? Temos o part-time ideal para si

"Aqui, quem decide o que quer fazer, como, onde e quando sou eu. É claro que a maioria quer sempre mais e essa é outra vantagem, não haver limites", conta Patrícia Milheiro, de 32 anos. "Na Avon é possível chegar sempre mais longe".

Tornou-se revendedora em 2013, na altura estava na universidade e pretendia adquirir alguma independência económica. Juntar-se à Avon pareceu-lhe o part-time ideal, de fácil conciliação com os estudos e a vender produtos de beleza dos quais se tornou ela mesmo fã.

A famosa marca americana de cosméticos foi fundada em 1886, em Nova Iorque, por… um homem!

Há 137 anos, David H. McConnell foi um visionário. Lançou um modelo de negócio inovador, assente no marketing multinível, e numa comunidade de mulheres. O objetivo era dar às mulheres a oportunidade de assumir o controlo e a responsabilidade pelas suas vidas. Em 1939, a empresa mudou o nome para Avon e, em 1982, chegou finalmente a Portugal. Agora a marca assinala o 41.º aniversário com um novo posicionamento: "Embrace Your Power" ("Assume o Teu Poder").



Atualmente, ser revendedora da Avon é um universo de possibilidades, muito além da visão tradicional de "andar de catálogo em mão". Gira o seu próprio negócio digitalmente, construa relações pessoais, represente a beleza à sua maneira e faça parte de uma comunidade que cria um mundo melhor para as mulheres. Ganhe confiança, concretize o seu potencial e assuma o seu poder! Inspire-se com a história de sucesso de Patrícia Milheiro.

Quando teve o primeiro contacto com a Avon?

Como cliente, desde jovem que conheço a Avon, mas o meu primeiro contacto direto com a marca foi em fevereiro de 2013, quando me tornei revendedora.

Como se tornou revendedora da Avon?

Na altura, estava na universidade e pretendia ganhar alguma independência económica. Ser revendedora pareceu-me o part-time ideal, de fácil conciliação com a universidade.

A minha escolha prendeu-se com o facto de a marca ser supercompleta e abranger todas as faixas etárias, géneros, carteiras e tipo de produtos. Até quem não usava/usa produtos de cosmética ou perfumaria pode ser um potencial cliente porque vendemos também produtos para casa, vestuário, artigos de moda e muito mais.

Foi um processo fácil?

Pode-se dizer que sim. Numa fase inicial tive de me dar a conhecer como revendedora e a partir daí foi uma questão de tempo. A minha mãe também foi uma grande ajuda nesse processo, levando o catálogo para as amigas e colegas. Depois bastou criar um método de trabalho e deixar fluir as vendas.

"Não me identifico com a típica imagem que atribuem à revendedora, de que o seu papel 'é só mostrar o catálogo e preparar a encomenda'. Procuro sempre inovar na forma como dou a conhecer os produtos, recorro às redes sociais (…), promovo sorteios, faço demonstrações (…). Lanço promoções, em cada encomenda ofereço pelo menos uma amostra e estou sempre à procura de algo mais para marcar a diferença", diz Patrícia Milheiro.

Qual é o seu "método" de venda?

O meu método de vendas está constantemente a ser reinventado e acredito que seja isso que me dá resultados tão positivos. Não me identifico com a típica imagem que atribuem à revendedora, de que o seu papel "é só mostrar o catálogo e preparar a encomenda". Procuro sempre inovar na forma como dou a conhecer os produtos, recorro às redes sociais, aproveito a publicidade que a marca nos fornece, mas também faço a minha própria publicidade, promovo sorteios, faço demonstrações, aproveito determinadas alturas e ocasiões para fomentar as vendas, como, por exemplo, o Natal, Dia da Mãe, Dia da Criança, entre outras datas. Lanço promoções, em cada encomenda ofereço pelo menos uma amostra e estou sempre à procura de algo mais para marcar a diferença.

Como se relaciona com os seus clientes?

Procuro que o atendimento seja o melhor possível, tentando perceber o que realmente procuram para que as possa ajudar na aquisição do produto mais indicado para cada caso específico. Estou sempre disponível a esclarecê-las, mesmo que eventualmente acabem por não adquirir nada. Acho que um bom atendimento faz toda a diferença, ainda por mais quando em algumas situações as clientes lidam com produtos que são uma novidade para si.

Usa as redes sociais para potencializar o negócio?

As redes sociais [Facebook e Instagram] são uma mais-valia para potencializar atividade e encurtar distâncias geográficas em qualquer negócio e este não é exceção. O facto de usar as redes sociais como ferramenta de trabalho permite-me ir além das vendas locais, fazer vendas nacionais e até mesmo internacionais. Ainda há umas semanas enviei uma encomenda para Lisboa e outra para França.

O que mais aprecia nos produtos da Avon? Inclusive, usa você mesma esses produtos?

Sim, uso a marca porque gosto realmente dos produtos, porque é importante conhecermos aquilo que estamos a vender e também porque o facto de os usarmos ajuda a promover os produtos e a mostrar que realmente se vende qualidade. Também sou "minha cliente", aliás, na minha casa somos todos. Eu, o meu companheiro e as minhas filhas.

"Aconselho esta experiência a todas as pessoas que queiram ganhar um extra. O que digo sempre: 'Sem tentar, nunca vai saber se funciona para si'", Patrícia Milheiro

Recebe formação específica para estar a par das novidades mais recentes da marca?

Sim. Recebemos formação e informação sobre as novidades mais recentes da marca, bem como de outros temas, o que nos possibilita mais conhecimento sobre os produtos, além de nos sentirmos acolhidas, o que consequentemente ajuda nas vendas.

Pessoal e profissionalmente, o que conseguiu alcançar como revendedora?

Em primeiro lugar, alcancei aquilo que me motivou a vir para a Avon, que foi o rendimento extra. Também tenho vindo a ganhar diversos prémios e ofertas. Ascendi na minha carreira, deixei de ser só revendedora e passei a coordenadora. Com a experiência, aprendi a gerir, a melhorar o meu negócio e a reinventar-me mediante as várias circunstâncias. Tenho alcançado níveis muito bons nas tarefas que desempenho e este ano recebi o prémio de crescimento de título.

Como vê o seu futuro na empresa?

Acredito que seja um futuro bonito. O caminho que tenho traçado tem-me mostrado isso. Agora que me tornei coordenadora, tenho a minha equipa, que tem tido resultados dos quais me orgulho muito. Sinto-me verdadeiramente satisfeita, e isso é muito importante para que tenhamos um percurso do qual nos orgulhemos.

O que significa para si ser representante da Avon?

Ser representante da Avon vai para além do "banho" extra. É termos a possibilidade de poder gerir o nosso próprio negócio. Aqui, quem decide o que quer fazer, como, onde e quando sou eu. É claro que a maioria quer sempre mais e essa é outra vantagem, não haver limites. Na Avon, é possível chegar sempre mais longe.

O que diria a alguém que estivesse a considerar ser representante da Avon?

Aconselho esta experiência a todas as pessoas que queiram ganhar um extra. O que digo sempre: "Sem tentar, nunca vai saber se funciona para si". A minha experiência é muito positiva e a equipa onde estou e quem a lidera faz toda a diferença no meu papel. Aliás, a escolha da equipa é muito importante no sucesso da revendedora e sem dúvida que também é algo que recomendo a ter em conta para quem está a ponderar entrar na Avon.

É importante deixar de lado o estereótipo associado às vendas por catálogo que vejo estar direcionado a esta atividade e ter em consideração que hoje em dia são inúmeros os negócios que funcionam por revenda. Arrisquem!