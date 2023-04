Quer aprender tudo sobre maquilhagem profissional? Este é o melhor curso

Sabia que a beleza está a ganhar cada vez maior destaque? A procura por produtos de maquilhagem tem vindo a aumentar e a verdade é que esta é uma tendência que tem tudo para durar. E este é um dos maiores sinais: 94,9% dos millennials compra maquilhagem. Se pertence ao grupo de pessoas fascinadas e apaixonadas pelo mundo da beleza, este é o curso para si: o curso de Maquilhagem Profissional da Master.D.

Curso teórico-prático em parceria com marcas de renome Com 20 anos de presença em Portugal e mais de 30 cursos nas mais variadas áreas, a Master.D é a entidade formadora responsável por este lançamento incrível. Este curso de Maquilhagem Profissional abrange todas as áreas da maquilhagem e oferece a todos os participantes um kit próprio, com pincéis, produtos e acessórios de duas marcas conceituadas: a Nanshy e a Danessa Myrick Beauty. Nada vai faltar!

Este curso é destinado a profissionais da área, mas também a quem se pretenda tornar num maquilhador profissional. Ter experiência não é obrigatório! É o curso ideal para adquirir, melhorar ou atualizar os seus conhecimentos.

Como pode participar?

Há duas modalidades disponíveis. A Master.D disponibiliza formação no Porto, em Lisboa, Coimbra e Faro, sendo possível realizar o curso de Maquilhagem Profissional em regime semipresencial ou online (totalmente à distância), para que consiga conciliar a atividade profissional ou académica, sem constrangimentos de deslocação.

Porquê o curso da Master.D?

Neste curso de Maquilhagem Profissional vai aprender todas as técnicas essenciais, das mais básicas às mais avançadas, para ser o melhor maquilhador. E se o seu sonho é ter um negócio próprio, vai beneficiar de toda a componente de marketing, identidade, posicionamento e redes socias que está incluída na formação, para que possa ter todas as ferramentas para potenciar a sua marca. Depois do curso, terá a oportunidade para começar a trabalhar na área com a melhor preparação possível.

Quatro vantagens deste curso na Master.D

1. Acesso ao mercado laboral 2. Formação com tutor especializado 3. Entrada para o campus virtual Learnnity 4. Acesso a Bolsa de Emprego gratuita

Depois do curso completo (com certificado de formação na mão, claro!), está apto para ser maquilhador profissional, maquilhador em loja, maquilhador para vídeo e fotografia, maquilhador para televisão e cinema ou consultor de beleza.

Da teoria à prática O curso de Maquilhagem Profissional da Master.D dá-lhe todo o conhecimento teórico para conhecer bem a pele dos clientes, as necessidades de cada pele, as ferramentas de trabalho, o comportamento profissional e todas as dicas para desempenhar a profissão com excelência. Mas não fica esquecida a parte prática! Ao longo do curso vai executar trabalhos de maquilhagem para clientes, épocas e eventos específicos, com recurso a diferentes técnicas, aprender a preparar a pele e a escolher os produtos certos.

E se ainda restam dúvidas sobre se é este o caminho e se o seu lugar é neste curso de Maquilhagem Profissional, deixamos alguns números “apetitosos”: mais de 2.000 já terminaram a formação com a Master.D e 200 formandos conseguiram acesso à Bolsa de Emprego através desta entidade formadora. De que está à espera?

Comece a sua carreira numa área com excelentes oportunidades e cumpra o seu sonho!