Quatro passos para atingir a felicidade

Por Máxima, 09:35

É a meta que todos queremos alcançar: ser feliz. Não é tangível, não é definível, é tudo menos exata. A felicidade é um estado de espírito etéreo, quase platónico. Queremos sempre mais. Não há limites para a felicidade. E pode ser encontrada nas pequenas e nas grandes coisas.

Ainda que não exista uma fórmula certa para atingir a felicidade, há formas de chegar mais perto. Como se de uma nova casa se tratasse, com todos os espaços em que vai investindo para a tornar o melhor lugar do mundo, arrume as divisões! Relaxe. E seja feliz.

O ímpeto de independência, com uma carreira sólida e de sucesso, é o objetivo de muitas mulheres no início da sua vida profissional. Depois, a estabilidade monetária e o descanso mental ganham terreno. Numa vida em que se conjuga a profissão com a vida pessoal, privilegia-se o confortável.

Lutar é a palavra de ordem! Empenhe-se no próximo passo profissional, quer seja um aumento salarial, uma progressão na carreira ou uma mudança de empresa ou de rumo. A felicidade de novas conquistas, o sentimento de women empowerment, vão dar novo fôlego à sua vida. Mudar implica riscos, mas a sensação de desenvolvimento transformá-la-á numa pessoa mais realizada e muito mais feliz.

Se a medida para a felicidade não é concreta, há outras medidas que a podem tornar bem mais feliz. As medidas da sua nova casa.

A casa que escolhemos torna-se demasiado pequena para os projetos que se criam e para as companhias que se desejam. Ou, de tamanho perfeito, tornam-se longe do emprego de uma vida que finalmente conseguiu.

Seja qual for o seu sonho atual, há um especialista RE/MAX que pode ser a chave para a felicidade. Só precisa de lhe explicar quais as medidas dos seus sonhos – as divisões, o budget, a localização – e alguém vai mostrar-lhe a casa certa, ao preço certo, no sítio certo. Encaixote memórias e dê uma nova morada à felicidade.

A felicidade pode, também, estar nos pormenores. A escolha de um aroma para ser o cheiro a casa, o pendurar de molduras na parede que a façam sentir próxima de familiares, o aconchego de cortinados e tapetes que, mais do que a temperatura, aquecem a alma. Invista nos pormenores que a fazem sentir mais confortável, para que se sinta mais feliz.

Movimentos como o #metoo deram um novo foco sobre a importância da luta pelos direitos das mulheres, por melhores condições e, sobretudo, um novo foco na equidade desejável entre sexos e nos problemas do assédio. Esta é uma causa que se tornou viral no mundo, transversal a vários quadrantes da sociedade.

Envolva-se nesta ou noutras iniciativas de cariz social, que se alinhem com os seus valores. Sentir-se parte de uma iniciativa ou de uma causa dar-lhe-á a sensação de pertença a um grupo, o que ajuda à felicidade.

Pode, também, ajudar causas sociais de forma pontual ou periódica. O voluntariado é uma win-win situation – ajuda quem mais precisa, e ajuda-a a relativizar e a sentir-se parte útil de uma comunidade.