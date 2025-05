Quando o corpo abranda: como lidar com a prisão de ventre

A prisão de ventre é uma condição comum, especialmente entre mulheres. Isto deve-se, em grande parte, às flutuações hormonais naturais ao longo da vida — desde o ciclo menstrual até à menopausa — que influenciam diretamente o funcionamento do intestino. Os níveis de progesterona, por exemplo, têm um efeito relaxante sobre os músculos do trato digestivo, tornando o trânsito mais lento. Além disso, condições como o stress, as dietas restritivas e menor ingestão de líquidos também contribuem.

Na gravidez, estes fatores tornam-se ainda mais intensos. Emoções à flor da pele, transformações físicas visíveis e, muitas vezes, um desconforto invisível: o intestino que deixa de funcionar como antes. A prisão de ventre é uma das queixas mais comuns entre grávidas, especialmente durante o segundo e o terceiro trimestres, e não é difícil perceber porquê.

Entre as alterações hormonais que relaxam a musculatura do intestino, o crescimento do útero que comprime os órgãos circundantes e reduz o espaço para o normal funcionamento intestinal, as mudanças nos hábitos alimentares, a diminuição da atividade física e os suplementos de ferro frequentemente indicados, cria-se o cenário ideal para o trânsito intestinal desacelerar.

Quando o corpo pede ajuda

Sentir o ventre pesado, o abdómen inchado ou ir menos vezes à casa de banho do que o habitual afeta o conforto e o estado de espírito. E nesta fase da vida, tudo o que contribui para o bem-estar — físico e emocional — é bem-vindo.

Manter o intestino saudável durante a gravidez não tem de ser um desafio. Pequenas escolhas diárias fazem uma enorme diferença e ajudam a devolver ao corpo a leveza que merece.

Dicas para um intestino mais feliz durante a gravidez Hidratação em primeiro lugar: a ingestão de água ajuda a fibra a cumprir o seu papel e mantém o organismo equilibrado. Dieta rica em fibra: apostar em fruta fresca, legumes variados e cereais integrais estimula o trânsito intestinal. Movimento com suavidade: caminhadas diárias, ioga pré-natal ou alongamentos ativam a digestão e promovem o relaxamento. Rotinas tranquilas: criar um momento diário para ir à casa de banho, sem pressas nem pressões, ensina o corpo a manter o seu ritmo.

Quando é preciso um apoio extra

Mesmo com todos os cuidados, há alturas em que o intestino continua a não colaborar. Nesses momentos, pode ser necessário um aliado eficaz, mas suave, especialmente desenvolvido para este tipo de situações. Psyllogel ® Fast foi desenvolvido para responder precisamente a esta necessidade: aliviar a prisão de ventre com eficácia, respeitando o ritmo natural do corpo.

A sua fórmula combina lactitol, que favorece a frequência das evacuações, com fibra de psyllium, reconhecida pela sua ação reguladora do trânsito intestinal. Psyllogel ® Fast é um suplemento alimentar adequado durante a gravidez e também na fase de amamentação. Pode ser usado a partir dos 6 anos, não contém glúten nem açúcar ou conservantes, não provoca habituação e atua de forma eficaz e natural, mas sem causar urgência. Além disso, é indicado para pessoas que sofrem de síndrome do intestino irritável, graças à sua ação suave e fisiológica.

Ou seja, um verdadeiro alívio para quem procura reencontrar o equilíbrio — e sentir o corpo mais leve —, mesmo quando a gravidez muda tudo.