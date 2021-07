Prova cega: esta é a linha de cabelo vencedora em 2021!

Quando procuras um novo produto, quer seja uma roupa, uma maquilhagem ou um carro, a marca tem sempre um peso importante. Muitas vezes, a marca é também um selo de qualidade, ainda que alguns produtos acabem por, depois, não corresponder às expectativas. Os prémios e as eleições são, também, uma forma de dar valor ao que é verdadeiramente eficaz, mas muitas vezes também não são isentos: as mesmas marcas acabam por ser sempre eleitas pela fama, ainda antes da qualidade.

A linha de tratamento de cabelo Novex Dr. Hemp não ganhou "só" mais um prémio: ganhou o Prémio Top Beleza by Monadia, um prémio de beleza, cosmética e bem-estar atribuído por consumidores, que testam os produtos em modo "prova cega", sem associarem à marca. Esta estratégia permite uma avaliação mais factual, e o método é também minucioso. Os testes são feitos em casa, numa utilização normal - o conceito de home test -, avaliando o nível de satisfação e a qualidade do produto. Curiosa?

O segredo do sucesso

A linha completa Novex Dr. Hemp tem um poderoso ingrediente como aliado: o óleo de semente de Cannabis sativa. Obviamente livre de substâncias psicoativas! Mas este ingrediente, com elevados níveis de ácidos gordos, ómegas 3, 6 e 9, permite potenciar o crescimento do cabelo de forma saudável - porque muitas vezes o desejo de um cabelo longo é confrontado com a realidade de um cabelo enfraquecido, que não permite o crescimento saudável.

A utilização regular da linha completa permite também uma proteção contra as agressões térmicas aos fios. Mesmo que já não vivas sem o secador, a prancha de alisamento, o encaracolador… O Novex Dr. Hemp ajuda a proteger os fios nesses processos! O cabelo fica protegido da raiz às pontas, fortalecendo e selando as cutículas do cabelo.

E se sentes que o stress do dia a dia está a afetar o teu cabelo… não estás errada! Fatores como a poluição ou o aumento dos níveis de stress relacionam-se muitas vezes com o enfraquecimento do cabelo, mas a linha garante uma barreira protetora que atenua o frizz - que também é causado pela meteorologia - e garante um cabelo sedoso e brilhante.





Vamos aos passos: primeiro, deves utilizar o champô, que remove eficazmente a sujidade que se acumula do couro cabeludo às pontas - invisível a olho nu, mas está lá! Se já ouviste falar do cronograma capilar, sabes que a hidratação é um passo fundamental e diário. A máscara Novex Dr. Hemp é o segundo passo na rotina, que garante uma hidratação de dentro para fora e uma reestruturação da fibra capilar em cabelos danificados! Sim, ainda há solução, e sem precisares de cortar!



No pós lavagem, o condicionador fecha as cutículas, preservando os benefícios dos passos anteriores. Além disso, ajuda a desembaraçar - para que os fios não se partam ao pentear - e dá suavidade ao cabelo.

Não ficamos por aqui!

Por último - mas não menos importante -, as blindagens Novex Dr. Hemp. Foram os primeiros lançamentos da gama e são os produtos-estrela. Para finalizar a rotina de cuidado capilar, a blindagem atua de forma a proteger contra agressões internas e externas, como o frizz causado pelo stress, a poluição, os acessórios térmicos, as mudanças de tempo… Dão ainda um toque final de brilho incomparável ao cabelo.

sabemos que estás já à procura do sítio mais próximo para fazer a tua compra da gama completa, mas deixamos-te mais um motivo para desempatar qualquer resto de dúvida: toda a gama Novex Dr. Hemp éUma marca que se preocupa com os cuidados individuais, mas também com o bem-estar ambiental e animal!