Prepare-se para o GLOW! Os cinco séruns que vão transformar a sua pele

Se está à procura de uma boa forma de melhorar ou complementar a sua rotina de pele, um sérum pode ser tudo aquilo de que precisa, uma vez que conta com uma maior e mais poderosa dose de ingredientes ativos na sua composição. E quem não deseja ter uma pele mais radiante, firme, protegida e prevenida contra o aparecimento de linhas finas, rugas e radicais livres? A resposta para atingir este objetivo comum está aqui: a nova gama GLOW de séruns para o rosto, com fórmulas clínicas que respeitam a integridade da pele. A nova gama da Soft&Co é o segredo para obter os resultados com que sempre sonhou.

Eleito produto do ano Se precisava de mais razões para dar uma oportunidade à gama que promete transformar a sua pele, aqui ficam mais três:

• Foi eleito produto do ano pelos consumidores;

• As fórmulas desta gama são baseadas em poderosos ingredientes naturais (óleo de amêndoas, óleo de coco e aloe vera), nunca descurando o poderoso efeito da vitamina E, que também está presente em todos os produtos da Soft&Co e que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce;

• O preço? É imbatível: €5,99 é o que custa cada um destes séruns.



Prontos para transformar a pele? Vamos conhecer as novidades.









1. O sérum que elimina imperfeições Desespera com a textura que teima em fazer-se notar com ou sem maquilhagem? Se está cansado de experimentar produtos para se ver livre desta textura da pele e os resultados continuam sem aparecer, não perca mais tempo. Experimente o sérum anti-imperfeições que, certamente, vai surpreender. Este sérum é uma poderosa arma e é compatível com peles sensíveis. Contém ingredientes que acalmam e reparam a barreira protetora da pele, como vitamina B3 e zinco, ambos poderosos agentes na regulação da produção de óleo, prevenindo erupções cutâneas e diminuindo imperfeições.

Aplique, com o rosto húmido, 2 a 3 gotas, e massaje na pele. De seguida, pode aplicar o creme hidratante. Utilize 3 a 4 vezes por semana para a obtenção de uma pele suave, uniforme e mais próxima da perfeição.

2. O sérum para realçar o olhar

Quer reduzir a aparência de olhos inchados e olheiras? Agora, é possível esconder as noites mal dormidas com a ajuda do novo sérum de contorno de olhos. A fórmula rica em cafeína, polifenóis e pepídeos inteligentes ajuda na obtenção de um olhar radiante e uma aparência rejuvenescida.

A cafeína tonifica a pele e reduz a pigmentação e o inchaço no contorno dos olhos, enquanto os polifenóis são poderosos antioxidantes que estimulam a circulação. Bye bye, under eyes!

Este sérum deve ser usado todos os dias para que consiga notar os efeitos. Após a limpeza do rosto, aplique uma gota em cada zona ocular, utilizando o dedo anelar até que o produto seja absorvido, e voilà! Olhar mais luminoso apenas com um simples passo.

3. O sérum que é a fonte da juventude

Infelizmente, não existe uma poção para voltar atrás no tempo. Mas há auxiliares importantes que nos ajudam a cuidar da pele para atrasar o aparecimento dos primeiros sinais de envelhecimento e corrigir rugas e linhas de expressão já existentes.

Este sérum anti-idade é composto por três ingredientes mágicos (retinol, vitamina E e squalane) que ajudam a prevenir rugas, atuando na elasticidade e flexibilidade da pele. É especialmente indicado para peles envelhecidas, tendo um efeito de preenchimento, de firmeza e de proteção contra agressores ambientais prejudiciais. Diga adeus às rugas e às linhas de expressão!

Há duas formas de o aplicar. Na primeira, pode aplicar 2 a 3 gotas no rosto seco, seguindo com o sérum 2 da Soft&Co e a terminar com o hidratante de preferência. A segunda forma de aplicação sugere aplicar o sérum apenas depois do creme hidratante, de forma a proteger a pele de possíveis irritações.

Dica: atenção às especificidades! Para quem nunca utilizou produtos com retinol, a recomendação é começar por aplicar 1 a 2 vezes por semana para que a pele se habitue. Este ácido é muito forte e sensibiliza a pele se mal utilizado! Este sérum pode ser usado em conjunto com o sérum 1 e 7, mas é incompatível com produtos que contenham vitamina C ou ácido salicílico.

4. O sérum que é um boost de hidratação

Sente a pele seca a precisar de uma ajuda para repor os níveis de hidratação que necessita e recuperar o glow de antes? Aqui tem o melhor aliado, o sérum Ultra Hidratação.

O trio de ataque – ácido hialurónico, vitamina B5 e o aminoácido arginina – reforça a eficácia dos componentes para deixar a pele suave, preenchida e com um aspeto jovem. É especialmente compatível com peles sensíveis devido à presença destes ingredientes.

Pode ser utilizado todos os dias e até incorporado no hidratante diário, mas cuidado! Se não o aplicar de forma adequada pode acabar por causar o efeito precisamente oposto e desidratar (ainda mais) a pele. Tudo o que não queremos! É importante que o rosto esteja húmido antes da aplicação. Duas a três gotas são o suficiente para conferir à pele a hidratação que ela requer.

5. O sérum para dizer au revoir às manchas Mesmo com todos os cuidados necessários, o aparecimento de marcas é inevitável. Seja pelas horas de sol nos dias de praia ou por uma borbulha que nos deu dores de cabeça… A boa notícia é que há forma de aclarar e prevenir as manchas na pele.

Com ingredientes como o extrato de amora branca e ácido glicólico, este sérum antimanchas é de fácil absorção e atua precisamente na regulação e no controlo das manchas, contribuindo para um efeito clareador e iluminador.

Este sérum prima ainda pela versatilidade, uma vez que pode ser usado, por exemplo, nas manchas escuras das axilas ou entre as coxas! Utilize-o 3 a 4 vezes por semana, aplicando diretamente no local, e deixe de se preocupar com a hiperpigmentação.

Para resultados mais visíveis, aplique 2 a 3 gotas no rosto seco, pressionando na pele. Espere que seja absorvido e pode seguir com o seu creme hidratante. Fácil, não é?

Dica a ter em conta: não combine este sérum com produtos que contenham ácido salicílico ou retinol na composição, porque pode destruir a barreira protetora da pele!

Estamos convencidos? Deste lado, totalmente! Conseguir uma pele mais smooth, livre de marcas, protegida, luminosa e hidratada está mais perto do que aquilo que julgava ser possível.

Pode encontrar a nova gama da Soft&Co à venda em supermercados ou então em softandco.pt.