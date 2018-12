Prepare o fim de ano com uma viagem encantada

Por Máxima, 07:43

A quadra natalícia é feita de tradições. É um momento de união, de reflexão e de harmonia com a família e os amigos. É normal nesta época fazer uma viagem para reunir a família para descontrair e ter tempo de qualidade na sua companhia.

Nos hotéis Sofitel existe a tradição Art de Noel. Todos os anos é definido um tema que cria a identidade da decoração para esta quadra natalícia em toda a rede da cadeia hoteleira, presente nos quatro cantos do mundo. Viagem encantada é o tema escolhido este ano.

Cada hotel, através de decorações ou intervenções nos pilares que formam a identidade da marca, como a gastronomia, o design, a cultura e o bem-estar, faz um convite para fugir às rotinas do dia a dia e viver este período festivo entrando no mundo da magia e da imaginação, transportando os clientes para lugares extraordinários, recriando uma atmosfera fantástica.

O Sofitel Lisbon Liberdade não falhou a tradição e para garantir que os seus hóspedes também participam nesta viagem encantada, assim que entram no lobby do hotel são brindados com uma decoração especialmente pensada para recriar a magia do Natal. São várias as intervenções feitas com luzes, balões, aviões e mapas espalhados pelas zonas comuns do hotel, e que materializam o tema deste ano da Art de Noel 2018.

Mala feita com destino a umas férias inesquecíveis cheias de felicidade e novas descobertas. É este o propósito do Sofitel. Garantir uma viagem encantada à família para que estas férias sejam inesquecíveis. A cereja em cima do bolo é o menu festivo preparado para a passagem de ano com pratos pensados e criados pelo chef Daniel Schlaipfer.

Atreva-se e entre no espírito desta quadra com a sugestão do Sofitel Lisbon Liberdade, deixando que faça parte da sua viagem encantada. Feliz ano novo e boas viagens.