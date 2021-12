Perfumes: este Natal embeleze a vida dos homens da sua vida

De repente, estamos de novo no Natal. A época do ano em que as mais bonitas emoções se elevam. Em que o amor fala bem alto e as dificuldades do dia a dia parecem amenizar na mesma medida em que as luzes da quadra se acendem. E ainda bem!

Numa das alturas do ano em que a beleza é tida (ainda) em maior consideração, através das roupas que usamos, dos cuidados que temos com a imagem ou dos presentes que escolhemos oferecer, o espírito natalício legitima pequenos luxos – não tanto pelo valor mas, acima de tudo, pelo que representam – como um perfume ou um produto de cosmética. E já não é novidade que os homens também adoram ter boa aparência!

Presentes que cabem no sapatinho (e no orçamento)

É verdade que não é fácil escolher presentes para homem, mas é aqui que entram as nossas sugestões. Maridos, namorados, pais, filhos, avôs ou melhores amigos, o presente perfeito para todos os homens da sua vida pode ser mais pequeno (mas só em tamanho!) e estar à simples distância de um clique.

Desde coffrets a produtos de cosmética individuais ou ao clássico perfume (porque não há homem que não ame este luxo engarrafado), ofereça amor sem ultrapassar o orçamento. Nem sabe por onde começar? Nós damos uma ajuda.

Para o seu rico filho

Não há amor – nem perfume – como o primeiro, e quem sabe se a paixão por este aroma não se prolonga pelo resto da vida. Impossível falhar com esta oferta. O seu "menino" vai adorar.

A nossa sugestão: Davidoff, Cool Water

Para o maridão

Sim, ele já tem tudo. Menos aquele aroma com caráter e identidade, ideal para quem gosta de vestir um perfume que dure na pele. Um presente que o seu mais-que-tudo vai amar e que agora vem numa edição especial.

A nossa sugestão: Hugo Boss, BOSS Bottled Collector’s Edition 2021

Para o superpai

Para quem merece o melhor e é admirado por aquilo que é, só um aroma intemporal que transmite segurança e autoconfiança. Ao melhor pai do mundo, ofereça um clássico que nunca sai de moda – e nunca desilude.

A nossa sugestão: Armani, Acqua di Giò Pour Homme

Para o avô mais querido do mundo

Presenteie-o com aquela sensação de verdadeiro luxo do lendário mundo automóvel, com um perfume Bentley. Tanto os famosos veículos da marca britânica como as fragrâncias representam a elegância, o requinte e o prestígio. Eternamente galante e sedutor, o avô merece este carinho especial.

A nossa sugestão: Bentley, For Men Intense

Para o "best friend"

Ele adora moda e segue as tendências à risca. Então acerte na mouche com esta fragrância, um verdadeiro presente-surpresa com efeito "uau" garantido. Vai uma aposta?

A nossa sugestão: Jean Paul Gaultier, Le Male (edição limitada)