Passatempo: o novo cool é repetir peças

O desafio é simples: criar outfits novos e inspiradores com roupas que já tem no armário. Superfácil, certo? Junte-se às influenciadoras que já aceitaram este desafio da H&M e mostre como combina as suas peças preferidas da H&M ou a peça H&M mais antiga que tem no armário. Queremos ver mais pessoas a fazer o que a Catarina Gouveia, a Mafalda Beirão e a Andreia Gomes (@driziinha) já nos mostraram e o que a Alice Trewinnard tem guardado para nós (mostramos muito em breve!)



O movimento #WearItMore da H&M convida-nos a usar mais vezes a roupa que temos no armário e faz-nos pensar sobre a um mundo mais sustentável. da H&M convida-nos a usar mais vezes a roupa que temos no armário e faz-nos pensar sobre a mudança de comportamento e de atitude que precisamos para

"Coletivamente, precisamos de nos tornar consumidores atentos e superar o estigma de revestir peças", explica Zinnia Kumar, defensora ambiental, ecologista, cientista e modelo, protagonista da campanha de primavera da H&M. Porque, sim, repetir peças já não é sinónimo de non-cool!



Pelo contrário, voltar a usar a mesma roupa, mas de formas diferentes, representa um desafio ao statu quo, para mostrar ao mundo que a moda pode muito bem ser sustentável!

O caminho passa por comprar melhor, em oposição a comprar mais!

Dê uma nova vida ao que já faz parte do guarda-roupa, para interpretações únicas e estilos diversos. Brinque com o armário! Combine novas peças com as que estão esquecidas há algum tempo ou até mesmo com as peças preferidas que não consegue largar. O segredo está em interpretar a roupa e os acessórios à sua maneira.



Sabia que a maioria dos artigos comprados hoje são vestidos poucas vezes? Em média, cada peça de roupa é usada apenas três vezes, sendo esquecida ou descartada logo depois. Foram as conclusões do estudo conduzido pelo Censuswide for Barnardo’s, que contou com a participação de duas mil pessoas, com 16 ou mais anos, no Reino Unido (2019).

A mudança está nas escolhas simples

Cada um de nós, com ações simples, do quotidiano, pode contribuir para um mundo da moda mais sustentável. Experts em sustentabilidade dizem que, no futuro, o hiperconsumo e a ostentação vão deixar de ser cool. Não é o fim do consumo, claro, mas sim a abertura para um consumo mais responsável.

A tendência passa por adotar um consumo mais consciente, ético e sustentável, ao optar por comprar peças mais ecológicas e ambientalmente mais responsáveis. Quem compra tem assim nas mãos uma atitude mais reflexiva, conscienciosa e ativa frente ao consumo da moda. A par da preferência pela compra de peças feitas com materiais sustentáveis, o upcycling e o cuidado pela roupa são pontos-chave para que as peças tenham uma longa duração no armário.

Junte-se ao movimento #WearItMore da H&M, entre no passatempo e prove que é possível dar uma nova vida às peças que já tem no guarda-roupa. Mostre que também partilha desta visão consciente da moda ao usar peças antigas da H&M. Tudo pronto para criar os looks trendy e cool?



Com o movimento #WearItMore, desenvolvido para a campanha de primavera, a H&M quer encorajar as pessoas a usar mais vezes as roupas que têm!

Passatempo #HMWeartItMorexMaxima

Para entrar no passatempo só tem de seguir as contas oficiais do Instagram da H&M e da Máxima e publicar uma fotografia na sua conta de Instagram, em modo público, com um dos seus looks preferidos onde tenha, pelo menos, uma peça H&M e com a identificação do hashtag #HMWearItMorexMaxima (consulte o regulamento em baixo e siga todas as guidelines para não perder esta oportunidade única).

Os quatro melhores looks são premiados pela H&M e publicados no site da Máxima. O prémio a receber é imperdível: uma caixa surpresa com um kit de produtos H&M Conscious e uma peça da nova coleção, para que a possa levar para casa e conjugar com alguma peça esquecida que precise urgentemente da companhia certa para voltar a sair à rua!

Estas são as peças da nova coleção de primavera da H&M que podem ser suas! Já pensou no que vai poder reutilizar com esta nova companhia?

Tem até às 23h59 do dia 20 de abril para entrar neste passatempo exclusivo #HMWeartItMorexMaxima e habilitar-se a ganhar a box com prémios imperdíveis!

Regulamento do passatempo H&M Weart It More X Máxima:

ORGANIZAÇÃO E ÂMBITO

1.1. O passatempo "H&M WEAR IT MORE X MÁXIMA" é uma ação promocional online promovida pela Máxima em parceria com a H&M.

1.2. O objetivo principal deste passatempo é encorajar as pessoas a usarem mais as suas roupas esquecidas, numa ótica sobre a mudança de comportamento e atitude necessária para um mundo mais sustentável.

1.3. Este passatempo visa premiar os participantes que seguirem as contas oficiais do Instagram da H&M (https://www.instagram.com/hm/) e da Máxima (https://www.instagram.com/maxima.pt/) e que publicarem um post com fotografia no seu próprio perfil público de Instagram usando o #HMWearItMorexMaxima. A fotografia publicada deve seguir as guidelines do passatempo.

1.4. A inscrição neste passatempo é gratuita e implica a aceitação integral deste regulamento.

DURAÇÃO

2.1. O passatempo decorrerá entre as 00:00 do dia 13 de abril de 2021 e as 23:59 do dia 20 de abril de 2021.

2.2. Não serão aceites participações submetidas fora dos prazos estabelecidos.

PARTICIPANTES

3.1. Podem participar todos os residentes em Portugal continental e ilhas, maiores de 18 anos, seguidores das páginas oficiais no Instagram da H&M e da Máxima.

3.2. Os participantes que não cumprirem com o estipulado no presente Regulamento do Passatempo não terão direito à atribuição do prémio previsto.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Para participar tem de:

a. Publicar uma fotografia da sua autoria na rede social Instagram, com o #HMWearItMorexMaxima, na qual mostre um look inspirador usando, pelo menos, uma peça H&M e que reflita o mood sustentável Wear it More – ou seja – usar mais vezes o que já temos.

4.2. O perfil de Instagram dos participantes deverá ser público, para que as fotografias sejam visíveis e aprovadas.

4.3. Cada participante poderá participar mais do que uma vez, sendo apenas consideradas para o presente passatempo as participações válidas de acordo com o presente regulamento.

4.4. Os participantes deverão ser obrigatoriamente seguidores das páginas oficiais no Instagram da H&M (https://www.instagram.com/hm/) e da Máxima (https://www.instagram.com/maxima.pt/).

4.5. A Organização não se responsabiliza por situações a que é alheia, designadamente por mau funcionamento da plataforma Instagram ou a incorreta publicação por parte dos participantes.

JÚRI E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1. O júri será constituído por elementos da H&M e da Máxima.

5.2. A mecânica de atribuição dos prémios dependerá da seleção, discricionária e ao livre critério do júri que apreciará as fotos e determinará qual a melhor, de acordo com as guidelines do passatempo: criar outfits novos e inspiradores com roupas antigas e novas, usando pelo menos um artigo H&M.

PRÉMIOS

6.1. Haverá 4 vencedores. Cada vencedor receberá uma caixa surpresa com kit de produtos H&M Conscious + 1 peça da nova coleção que poderá escolher (de entre as opções abaixo):

• Sweatshirt de mangas curtas

• Vestido em ganga

• Colete oversized em ganga

• Vestido slip com lyocell e linho orgânico

6.2. O prémio é pessoal e intransmissível e não poderá ser alvo de troca ou substituição por outro, de igual ou diferente espécie, incluindo por valores em dinheiro.

6.3. Quaisquer custos incorridos pelos vencedores do prémio para a sua fruição não são reembolsáveis a qualquer título e correm única e exclusivamente por conta do vencedor.

6.4. Os vencedores receberão o prémio na morada que indicarem.

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. O resultado do passatempo será conhecido no dia 26 de abril, num artigo publicado no site da Máxima, em que constarão as 4 fotos vencedoras.

7.2. Na comunicação ao vencedor, será requisitado o envio dos seguintes dados: nome completo, morada, email e contacto telefónico. O vencedor deverá, até ao dia 28 de abril 2021, manifestar a aceitação do prémio em resposta a esta mensagem.

7.3. O incumprimento do participante vencedor das diligências e prazo destinados à obtenção do prémio atribui à Organização o direito de considerar a respetiva participação no passatempo sem efeito.

7.4. Caso um participante vencedor não aceite o prémio ou não deva ser considerado nos termos do presente regulamento este poderá ser atribuído pela Organização a outro participante.

7.5. A Organização não se responsabiliza por qualquer impossibilidade de contacto devido a dados incorretamente indicados pelos participantes.