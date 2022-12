Para oferecer: lingerie para todas a menos de €25!

Há quem defenda com unhas e dentes que a lingerie é a peça de roupa "invisível" com maior poder num guarda-roupa. Há ainda os que acreditam que uma lingerie é fonte de sorte e a reserve para os dias mais especiais e há quem não conceba (nunca!) entrar no novo ano sem, pelo menos, uma peça interior por estrear. Assim resumindo, acredite nestes propósitos ou não, uma lingerie é capaz de elevar a autoestima a níveis máximos, transformando qualquer momento antes de sair de casa, em que nos preparamos para enfrentar o mundo real, sendo também a peça que nos abraça o corpo quando chegamos a casa e despimos as camadas de fora para revelar o "eu mais eu".

Tudo isto para dizer que a lingerie pode fazer toda a diferença no seu dia, para mais se falarmos de uma lingerie confortável, sedutora e bonita com tamanhos para todos e que oferece todo o suporte necessário aos tamanhos que fogem ao habitual nas prateleiras das lojas mais comuns. Estamos a falar da coleção de lingerie da Kiabi, perfeita para oferecer a alguém especial ou a si mesma e ideal para todos os momentos e ocasiões.

Desenhado com alças largas e ajustáveis e copas concebidas para um bom suporte, este soutien em renda da Kiabi assenta no corpo de forma perfeita, quase como uma segunda pele. O corte é adaptado para aliviar as costas, com a parte de trás ligeiramente mais subida e a armação debaixo do peito para proporcionar o suporte necessário, mantendo o conforto. A renda com detalhes de flores é o pormenor perfeito neste soutien carregado de sensualidade.

Soutien em renda Kiabi, €20 Disponível em vermelho e preto



Com capas flexíveis em espuma fina completadas com semicapas progressivas amovíveis, este body de tule e renda com efeito push-up da Kiabi permite sublimar ou não o peito, conforme o mood ou ocasião. As alças são, como o soutien, ajustáveis e a armação clássica. A forma em lenço, com renda que sobe até aos ombros, é o pormenor que pode deixar visível. Junte uma peça de joalharia ao decote e é tudo o que precisa para arrasar!





Body push-up de tule e renda Kiabi, €22 Disponível em preto e vermelho

Vá com tudo nestas festas, vista-se de confiança e celebre esta época da magia com muita sensualidade e glamour! Conheça mais opções de lingerie no site da Kiabi.