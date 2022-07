Os melhores looks de praia a preços imperdíveis!

O verão já chegou, em todo o seu esplendor, e as temperaturas não enganam: com as férias a aproximarem-se, está na altura de dares a volta ao teu armário, pegares nas peças mais leves e mais frescas e… renovares com as tendências 2022! O processo de compra poderia ser longo, mas nós facilitamos: fazemos a lista, deixamos-te os links e… podes encher tudo no mesmo carrinho virtual! Vestidos de flores, tops e calções são absolutamente essenciais no dia a dia, mas vale (muito) a pena dar uma vista de olhos à roupa de banho, para uma mala pronta para férias.

Os biquínis tendência

A Springfield facilita o processo de compra, com a secção Guest Brands, onde encontras todas as marcas que adoras comprar, além de toda a coleção de verão da própria marca. É o caso da Inside, uma das nossas marcas favoritas quando o assunto é roupa de banho boa e a bom preço. Não podemos negar: comprar tudo numa única encomenda e num só clique é, para nós, a cereja no topo do bolo. Fizemos a seleção de biquínis, páreos, chinelos e acessórios mais hot para estares divina na praia, na piscina ou onde quer que vás neste verão.Qualquer fashion addict sabe quão importante é renovar a gaveta dos biquínis e fatos de banho uma vez por ano. Porque para além do clássico fato de banho preto ou do biquíni branco, as tendências de cada verão são sempre uma oportunidade para alargar a coleção privada. Este ano, aos habituais estampados de flores tropicais de todas as cores, temos de acrescentar os, súper na moda,

Mas há mais: os designs cut out nos fatos de banho, os folhos nas alças dos biquínis ou os decotes halter são algumas das tendências que mais vamos ver. Marcas como a Inside apostam em todas estas tendências que podes encontrar em MySpringfield.com .

Top bikini quadrados Vichy | Inside Springfield | 9.99€

Top de bikini bandeau multicolor | Inside Springfield | 7.99€

Top bikini triangular flores | Inside Springfield | 9.99€

Top de bikini halter estampado | Inside Springfield | 9.99€

Bolsas, cestas e acessórios dignos de uma influencer

Um total look de praia ou piscina não está completo só com fato de banho: os chinelos, as sandálias para passear no passadiço e uma bolsa estilo cesta vão dar-te um toque personalizado, muito tu. Este verão, a ráfia e o crochet são protagonistas de todos os acessórios e as sandálias rasas voltam a estar na moda, para além das sandálias com plataforma, combinando com todo o tipo de vestidos de praia. Os sacos de palha com detalhes de franjas são os que mais vamos ver, e podes levar tanto para passear pela cidade como para ir à praia. Vais sentir-te como uma verdadeira influencer.

Bolsa ráfia franjas | Inside Springfield | 14,99€

Sandálias detalhe crochet | Inside Springfield | 7,99€

Sandálias plataforma ráfia | Inside Springfield | 19.99€

Calções, tops, páreos e vestidos de praia perfeitos para praia (e todas as outras ocasiões)

O melhor do verão é a liberdade para nos vestirmos de forma mais informal. O mais prático é escolher looks que se possam utilizar na rua, mas também na praia e na piscina: a dualidade, máxima tendência. Por isso, recomendamos adicionares ao teu carrinho de compras vestidos curtos com estampados florais, tops de alças que possas combinar com calções ou até debaixo de umas jardineiras, e vestidos tipo páreo para ir a uma esplanada depois de um longo dia de praia, que se vistam facilmente por cima do biquíni. Este verão, as cores são protagonistas, mas o branco Ibiza é sempre uma boa deia para um plano chill out ao entardecer.

Vestido curto páreo | Inside Springfield | 17.99€

Jardineiras short denim detalhe renda | Inside Springfield | 22,99€

Top alças bordado suíço | Inside Springfield | 11,99€

Vestido curto flores | Inside Springfield | 15,99€