Os melhores ajudantes de cozinha já chegaram a Portugal

Funcionalidade, versatilidade e simplicidade são os três pontos-chave das duas novidades que prometem conquistar o mundo da culinária. Com uma experiência de mais de 70 anos em preparação de alimentos, a Kenwood criou dois novos auxiliares de cozinha preciosos: o robot Cooking Chef XL e o MultiCooker CookEasy+. Com estes "ajudantes" de sonho, cozinhar é mais fácil e rápido, o que significa que ganha tempo para desfrutar da companhia da família e dos amigos, o maior desejo de todos nós para 2021.

Cozinhar é mais simples com o novo robot Kenwood

O robot mais tecnológico da Kenwood, especialmente criado para profissionais, amantes e curiosos da culinária. O novo Cooking Chef XL oferece funcionalidades essenciais para uma performance de excelência como, a opção de aquecimento por indução, que permite controlar a temperatura grau a grau, entre os 20 e os 180°. Esta função faz deste robot o companheiro perfeito até para as tarefas mais delicadas, como temperar chocolate.

O novo robot Kenwood desafia os chefs lá de casa a entrar num mundo repleto de novas possibilidades: das doces iguarias aos pratos salgados, dos simples snacks às opções elaboradas, da cozinha local às comidas do mundo.

Os resultados são sempre perfeitos e tudo é mais simples de preparar com este robot. Versátil é também o robot ideal para facilitar a preparação das refeições do dia a dia: desde o pequeno-almoço – para papas quentes ou um sumo de laranja acabado de espremer – passando pelo almoço, lanche ou jantar - com a preparação de sopas cremosas, pratos principais e sobremesas que de fazer crescer água na boca.

A solução para todas as refeições e receitas está na ponta dos dedos e à distância de um simples toque. Para experimentar receitas infaliveis só precisa de instalar a app Kenwood World e seguir passo a passo uma das mais de 1000 receitas disponíveis na aplicação gratuita. Umas mais fáceis, outras mais desafiantes. Basta escolher a receita, enviar os parâmetros diretamente para a máquina e pesar todos os ingredientes diretamente na taça. Está pronto a degustar!

Cooking Chef XL Robot que se adapta na perfeição à sua criatividade na cozinha

• Precisão e controlo total com o ecrã touch a cores de 4.3 polegadas

• Tecnologia CookAssist e 13 programas predefinidos SimpleTouch – Um toque para amassar a massa perfeita, utilizar o vapor ou criar deliciosas receitas tal como prepara com um tacho.

• Balança integrada EasyWeigh

• Vários acessórios: batedor em aço inox, cesto para cozinhar a vapor, clip para saltear, espátulas e mais de 25 acessórios opcionais (centrifugador de extração lenta, cortador de legumes de baixa velocidade, picadora de carne, elaborador de pasta...)

Disponível no site da Kenwood (€1350)

MultiCooker inteligente e elegante

Extremamente funcional e versátil, este multicooker reúne a experiência mais completa de cozinha em apenas um único produto. Uma fusão perfeita entre tecnologia intuitiva e design elegante, o tão esperado CookEasy+ combina na perfeição com todos os estilos de cozinha e cozinheiros.

O novo multicooker Kenwood foi desenhado para quem cozinha diariamente e gosta de refeições variadas. Picar, misturar, amassar, pesar, ralar, fatiar, fritar, cozinhar a vapor, cozinhar lentamente... O CookEasy + faz tudo o que precisa de forma simples e eficiente.

Prepare o plano semanal de refeições com a ajuda das mais de 1000 receitas que pode explorar na app gratuita Kenwood World. Siga o passo a passo ou dê um toque pessoal a cada receita. Pode ajustar as quantidades, substituir ingredientes, criar receitas personalizadas a gosto ou de acordo com o que tem disponível em casa.

Este tudo em 1 simplifica o processo de cozinhar combinando todas as funções e recursos necessários na cozinha. Os resultados são sempre perfeitos, quer seja a refogar, ferver, saltear ou cozinhar a vapor, graças ao amplo espectro de temperatura – entre os 30 e os 180°, com uma progressão gradual de 1° – e à função de temporizador integrado.

Enquanto o CookEasy+ cozinha, tem mais tempo para relaxar, adiantar outras tarefas ou ler mais umas páginas daquele livro que está pousado na estante ou na mesinha de cabeceira, navegar pela Máxima, brincar com os filhos, telefonar aos amigos...

CookEasy+ Multicooker que simplifica a sua vida na cozinha

• 4,5 litros de capacidade da taça

• Balança integrada EasyWeigh

• Direct Prep Tower para fatiar e ralar em poucos segundos e diretamente para a taça

• Menus predefinidos e modo manual

• Acessórios incluídos: lâmina, acessório de bater e de misturar, tabuleiro para cozinhar a vapor, taça de pesagem

• Sem sujar louça extra

À venda em exclusivo no site Kenwood (€998,99)