Os looks de Márcia d’Orey que vai querer JÁ no armário!

Por Máxima, 10:00

A chegada das estações mais frias, aliada ao regresso ao trabalho, às aulas e às rotinas, faz com que incontornavelmente o armário sofra uma mudança. Dos outfits leves e coloridos que inundam as ruas e os feeds no verão, passamos para uma enchente de roupas monocromáticas em tons cinzentos. Mais do que somos aquilo que comemos, somos aquilo que vestimos.

Uma visita ao Instagram de Márcia d’Orey, mais conhecida no mundo digital como Minnie Mars, é uma enchente de cor e de alegria, e de roupas que transmitem um espírito livre, descontraído, feliz. E não se limita ao verão. Em todas as estações, os looks de Márcia são o complemento perfeito à vida que espelha no Instagram. Desengane-se quem acredita que um look de influencer apenas pode servir de inspiração. A personalidade a que Minnie Mars nos habituou não deixa margem para dúvidas: Márcia é uma mulher Natura, que preza sentir-se confortável mas bonita, autêntica e sem complexos. Não admira, portanto, que os outfits Natura façam parte das suas fotografias e da sua vida. Afinal, o contacto com a natureza é uma constante na vida desta mulher que, como tantas outras, se multiplica. Márcia é cronista, é influencer, é mãe a tempo inteiro, é esposa. Mas não deixa, nunca, de ser mulher, em cada tarefa e em cada papel que tem de desempenhar. Independentemente da ocasião e do papel que precisa de desempenhar na sua vida, a nova coleção outono-inverno da Natura tem looks que, mais do que desejar, qualquer uma pode ter no armário. Siga o exemplo de Márcia e seja a it girl do outono que se avizinha!

Impecável no emprego

No dia a dia de trabalho, é muito importante estar confortável ao mesmo tempo que se causa uma boa impressão. O tempo do dress code implícito já lá vai, mas há estilos mais apropriados do que outros. Um casaco de corte clássico e uma camisa, com calças de ganga ou de tecido, fazem um look moderno e poderoso. Os acessórios ajudam a dar um ar cuidado a qualquer outfit!

As blusas de tecido floridas podem dar o toque de cor que procura nos dias mais cinzentos, combinadas com calças clássicas ou de ganga. Apostar em vestidos midi, com pormenores de cor, e combiná-los com sobretudos coloridos vai fazê-la a mulher mais fashion do escritório. No calçado, os botins são uma aposta simultaneamente segura, confortável e versátil.

Descontração com as amigas

Quando o telemóvel começa a vibrar incessantemente com notificações do WhatsApp, quase conseguimos adivinhar: um novo grupo criado para combinar uma saída em conjunto. Depois das indecisões da data, do local e de quem pode ou não ir, surge a indecisão de última hora: o que vestir? No verão, o assunto resolve-se com um vestido e umas sandálias. No outono, com a instabilidade do tempo, a decisão pode complicar.

Quer seja para um jantar casual, uma saída à noite ou uma tarde de compras, a descontração é regra! Conjugue peças mais frescas, como uns calções, com outras mais quentes, como as malhas. Em camisolas ou em casacos, dão um ar descontraído e são superversáteis: de manhã até à noite, o look funciona sempre! Os vestidos compridos são uma das maiores tendências da próxima estação. Floridos, em tons terra ou com apontamentos de cor, vão fazê-la sentir-se leve, livre e bonita.

Os sobretudos em tons pastel fazem o contraste que procura e mantêm-na protegida. Para desconstruir o look e dar-lhe um ar ainda mais casual, a aposta no calçado vai para as sapatilhas. Afinal, com as amigas certas, nunca se sabe onde é que o dia vai acabar!

Para planos românticos, looks a combinar

Um convite para jantar ou uma sugestão de fim de semana fora por parte da cara-metade e o clique é imediato: "O que é que vou vestir?" O sítio para onde vão também influencia os outfits, mas o mais importante é que se sinta no seu melhor.

O outfit, esse, é fácil de se conseguir. Na coleção outono-inverno da Natura, não faltam opções românticas e, sobretudo, versáteis, consoante as conjugações que fizer. Os vestidos de ombros descaídos dão um toque de sensualidade a qualquer mulher. A sofisticação faz-se, mais uma vez, através dos acessórios: uns brincos, um colar ou um conjunto de anéis elevam o look a um outro nível!

E por falar em elevações, com uns botins de salto médio qualquer look fica a ganhar! Para encontros mais casuais, em casa ou num jardim, use e abuse das malhas. Combine-as com saias floridas et voilá! Perfeita para conquistar!

Em família, o conforto é imprescindível

Passeios pela cidade, visitas a museus, ou mesmo um simples almoço de família. Os planos que envolvem os filhos são sinónimo de muita atenção e muito movimento. Afinal, as crianças gostam é de correr e de brincar.

Na hora de escolher a roupa, opte por outfits em camadas, para ser mais fácil adaptar-se às várias atividades e temperaturas. As roupas mais fluidas dão-lhe mais liberdade de movimentos, ideal para as brincadeiras com os mais novos. Os vestidos da Natura, em tons terra ou em tons florais, fazem match perfeito com o espírito natura de mães e filhos que gostam de aproveitar os tempos livres!

Para agasalho, os casacos de malha dão o conforto necessário, mas os padrões Natura dão o toque arrojado e moderno que qualquer mulher procura. Os coletes voltam em força nesta estação, e são também opção válida para brilhar tanto no almoço com a família como no passeio que se segue!

Outros planos? Mix and match!

A vida não é igual todos os dias e os planos não se repetem para todas as pessoas. Márcia é o exemplo perfeito das múltiplas vertentes que a vida tem. Com formação em dança e com um passado profissional como maquilhadora, Márcia deixou para trás as amarras de um emprego a tempo inteiro para uma paixão que a preenche diariamente: ser mãe a tempo inteiro. Fazer scroll no Instagram de Márcia é ver uma mulher elegante, sofisticada, moderna, feliz, mas sobretudo livre. Os looks Natura são uma constante e assentam na perfeição em todas as ocasiões, pela versatilidade e elegância. Das novidades da próxima estação, destacamos os vestidos fluidos, os coletes e as malhas, que conjugadas de diferentes formas assentam em todos os momentos, de todos os dias. Para todas as mulheres Natura, mesmo as mais cosmopolitas!