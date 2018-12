Os descontos não duram para sempre. Aproveite!

Por Máxima, 08:16

O Natal está mesmo à porta. As idas ao aeroporto para receber familiares distantes, os abraços mais prolongados, as perguntas incessantes dos mais novos sobre a chegada do Pai Natal. Consegue-se até sentir o cheiro a aletria vindo da cozinha e ouvir o crepitar da lareira na sala. Toda a expectativa, o planeamento e os preparativos culminam agora no momento perfeito em que revê a família e partilha histórias antigas, criando novas memórias de mais um Natal.

A época natalícia terá, eventualmente, de acabar, mas pode surpreender a sua família e registar o momento forever.

Surpresa! Todos de igual!

Os filmes de Natal são peritos neste retrato de família. Há toda a magia típica da época, as peripécias das famílias numerosas e… há sempre o familiar que decide oferecer uma sweater natalícia, tricotada à mão. Deste lado da televisão, ficamos a desejar secretamente a sweater quentinha, cheia de motivos natalícios.

Este ano, torne a ficção realidade! A Forever 21 trouxe o expoente máximo do espírito de Natal para a coleção. Só tem de o levar para casa. Assim, resolve dois problemas de uma vez: não tem de se preocupar mais com o outfit natalício, e consegue terminar a lista de compras sem dores de cabeça. A Forever 21 não quis ficar de fora da festa e também lhe dá um presente: até 50% de desconto em artigos selecionados.

Na noite de consoada, quando todos abrirem os embrulhos e perceberem o matchi-matchi, vão eternizar o momento com muitas gargalhadas e uma fotografia para a posteridade. Click! Mais uma memória de Natal.

Começar o ano com o look perfeito

A sabedoria popular defende que aquilo que fazemos na passagem de ano definirá a forma como passamos o ano que se avizinha. Se o passar a beijar alguém, terá um ano próspero em amor. Se o passar em festa, terá um ano de felicidade. Quer acredite ou não em superstições, o melhor é não arriscar: aposte todas as fichas num outfit inesquecível, que a faça sempre voltar à passagem de ano em que já foi feliz.

O look casual chic vence pela versatilidade. Dá para quem quer passar o réveillon em casa, para quem vai para uma festa com os amigos e para quem o passa nas praças da cidade. Já diz o velho ditado: "Com um vestido preto, nunca me comprometo." Os little black dresses da Forever 21 também conjugam com qualquer plano que ainda esteja para vir.

Os acessórios querem-se em modo extra e não há cores que sejam mais associadas à passagem de ano que o dourado e o prateado. Arrisque! Nos pés, com uns botins prateados que a farão dançar a noite toda, ou na mão, com as carteiras festivas e elegantes.

Se não sabe o que fazer com o cabelo ou não lhe apetece a despesa de um cabeleireiro, aposte numa bandolete festiva, mas sempre elegante. Em alternativa, brincos e outros acessórios dão o toque final de classe, sem precisar de despender de tempo e dinheiro no cabeleireiro.

O outfit está resolvido. Vai ficar na cabeça… Forever!