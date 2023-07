Olá, verão! É impossível resistir às novas Havaianas

O calor está aí e com ele vêm os dias leves e preguiçosos de chinelo no pé, as idas à praia, os serões de convívio passados na esplanada. A pensar nos looks de verão, a Havaianas lançou uma coleção única e totalmente disruptiva, com um novo modelo supertrendy de… sola quadrada. Sim, leu bem! As Havaianas Square estão disponíveis em várias cores e acabamentos – desde as cores clássicas até às tiras aveludadas e brilhantes. São versáteis, elegantes e sofisticadas. E acredite: vai destacar-se na multidão! Veja a coleção e abrace já toda a liberdade e o conforto das Havaianas nos pés.

Alerta, fashionistas!

As Havaianas Square são a novidade bombástica no universo dos chinelos para todas as mulheres que seguem as últimas tendências. A elegância do design quadrado e o estilo minimalista fazem deste modelo um verdadeiro must-have. O modelo já icónico possui uma sola antiderrapante, para maior segurança e comodidade, é leve e resistente à água. Está disponível em rosa, branco e preto, para combinar com o estilo pessoal, e pode ser usado tanto na praia como em outfits de cidade. O que nos diz?

Dê um toque de brilho ao look

Mas há mais para lhe mostrar nesta coleção! Com cinco cores vivas e muito atuais, as Havaianas Square Glitter vão definitivamente chamar a atenção por onde passe. São a escolha perfeita para quem gosta de adicionar um toque de brilho a qualquer visual. O elegante design quadrado combina o acabamento brilhante com o conforto da borracha de alta qualidade. Seja no dia a dia ou num daqueles sunsets de verão, acredite, os seus pés vão dar que falar…

Existem umas Havaianas para si

E se procura um estilo confortável mas sofisticado, então as Havaianas Square Magic Sequin são, sem dúvida, o perfect fit! Com quatro cores irresistíveis, este modelo decorado com lantejoulas leva o brilho para outro nível. Deixe os seus pés iluminarem o caminho com as suas novas Havaianas favoritas.

Entretanto, para as fashionistas de espírito rebelde e que adoram ousar, as Havaianas Square Velvet, com um acabamento de veludo macio, surgem em duas cores com padrão animal. Totalmente originais, dão um toque extra de luxo e de irreverência. Toca a desfilar!

Já se é fã de um glamour mais discreto, as Havaianas Square Logo Metallic são outra das grandes novidades da marca brasileira. Estes chinelos apresentam o logótipo metálico da marca no topo das fitas para um estilo ao mesmo tempo “chamativo” e elegante.

“Clássicas como sempre, quadradas como nunca.” Para um verão repleto de estilo, só nos resta dizer: calce as novas Havaianas Square. Não vai querer outra coisa!