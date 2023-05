O verão chegou! E a melhor coleção de banho também!

Os dias de calor já se fazem sentir e, com a próxima estação praticamente à porta, chega a corrida aos melhores fatos de banho da estação. A verdade é que são a indumentária mais utilizada nos meses de calor, por isso, queremo-los bonitos, que nos assentem na perfeição e, preferencialmente, com cores e formatos variados.

As peças de roupa de banho perfeitas para si estão... na Kiabi. Com a nova coleção de beachwear chegaram as opções mais diversificadas e com um apontamento muito especial: pais e filhos podem combinar os looks para um estilo familiar matchy-matchy!

Prepare os dias de verão para toda a família de forma fácil com a nova coleção da Kiabi. A viagem agora faz-se em direção à praia ou à piscina. Tudo a postos?

Os modelos perfeitos para si

Com tantos padrões, cores e modelos por onde escolher, não faltam opções e a preços acessíveis! Certamente vai encontrar aquele biquíni ou fato de banho perfeito para si. Vejamos algumas das hipóteses… para que possa ir pensando e decidindo qual o preferido!

As partes de cima…

Se privilegia conforto e simplicidade, o modelo em formato de sutiã é o ideal para si. Oferece uma sensação de liberdade de movimento para que se sinta sempre confortável e para que consiga desfrutar ao máximo dos dias de praia e de piscina. É perfeito para praticar desporto, para passear… quase que não vai notar a sua presença de tão confortável que é!

Caso seja adepta dos grandes clássicos, aposte no biquíni com decote triangular, com ou sem aros, como preferir! É um modelo intemporal que prima pela versatilidade e pela feminilidade. Está na lista de preferidos, certo?

Outra tendência do momento são os biquínis em formato top faixa. É um dos modelos preferidos e com razões para tal: adapta-se a qualquer tipo de corpo e existe numa ampla variedade de formas.

Se sente que é difícil para si encontrar um modelo que lhe ofereça suporte, que seja confortável e bonito ao mesmo tempo… A Kiabi facilita nesse aspeto. A marca desenhou um modelo que atenta especificamente a estes pormenores: o Corbeille. É o must-have da estação. Realça o decote de uma forma simplesmente natural e elegante, combinando todas as características necessárias para quem usa uma copa maior.

As partes de baixo…

Foram desenhadas a pensar em si! Estão disponíveis em todos os formatos para que, qualquer que seja o modelo da sua preferência, lhe assente na perfeição.

• Tanga alta • Cintura descida • Cintura subida • Com nós laterais • Clássicas • Brasileiras

Para quem prefere os fatos de banho

O biquíni não é a sua primeira escolha quando pensa em beachwear? Não se preocupe! A Kiabi também oferece uma linha variada de fatos de banho. Mais abertos, mais fechados, mais cavados, menos… há para todos os gostos. Qual é o seu eleito?

Para as futuras mamãs

Na nova coleção da Kiabi encontra ainda vários biquínis ou fatos de banho de maternidade que vão encantar quem espera mais um membro na família! Confortáveis e bonitos são os dois adjetivos que melhor descrevem estes modelos.

As cores vibrantes dos estampados, os padrões de dois tons inspirados nos anos 70 ou os modelos com cores sólidas são uma excelente aposta para este verão.

Para toda a família

Há opções para todos: mães, pais, filhos, filhas. Já pensou em coordenar com os mais pequenos e criar um look matchy-matchy divertido? As peças de bebé vão dos 6 aos 36 meses. Para as crianças, dos 3 aos 14 anos. Para mulher, os tamanhos variam entre o standard e vão até ao plus size. A mesma coisa acontece com os calções de homem, que estão disponíveis do S até ao 6XL.

Um toque especial com os melhores acessórios do verão

Além dos fatos de banho, biquínis e calções, a Kiabi juntou à nova coleção de verão vários complementos para que o look nunca fique incompleto. Chapéus, carteiras, óculos de sol, sandálias, joias… são apenas alguns dos acessórios da nova coleção que dão um toque extra e que fazem a diferença. Elevam o look para que se sinta sempre no seu melhor, seja um dia de praia ou de piscina.

Nesta coleção, não faltam as cores fortes, os tecidos com relevo ou lisos, e sobretudo confortáveis, que se ajustam ao seu corpo da melhor forma. A seleção abrangente adapta-se às diferentes silhuetas, para que a roupa de praia seja inclusiva, com tamanhos para todos. São mais de 500 peças para toda a família.

Espreite a nova coleção de beachwear e surpreenda-se com a quantidade e a variedade dos artigos disponíveis. Agora… comecemos a countdown para a melhor estação do ano!