O top 5 indispensável deste verão

2. O poder do Aloe vera

As propriedades do Aloe vera são amplamente conhecidas, na estética e mesmo na medicina. Dizem os estudos que ajuda a reparar a pele, por exemplo, e que pode inclusive ser um aliado para cuidar queimaduras solares. Guarda esta preciosa dica, mas não te esqueças nunca do protetor!

No cabelo, o efeito reparador mantém-se. A linha Novex Super Babosão Aloe Vera extrai as propriedades nutritivas da planta e permite uma reparação excecional dos fios de cabelo, com hiper-humectação e hidratação. Por exemplo: três minutos de máscara serão suficientes para notares diferença na textura do cabelo! Os fios ficarão também mais suaves e com um brilho invejável.