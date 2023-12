O stress de pintar o cabelo em casa chegou ao fim! Apresentamos-lhe a revolução na coloração capilar

Todas nós desejamos ter um cabelo bonito e saudável, especialmente durante as festividades que se aproximam. Contudo, as transformações de cabelo nem sempre são fáceis. A boa notícia é que agora é possível conquistar a cor desejada, preservando a saúde do seu cabelo e sem sair de casa!





Já é possível atingir resultados de cabeleireiro sem sair de casa

Existem muitas maneiras de dar uma nova vida aos nossos cabelos, mas o tom certo tem a capacidade de dar um boost na nossa autoestima.

O novo lançamento da Garnier, "GOOD", apresenta-se como uma solução revolucionária. De fácil aplicação, já é tão simples dizer "adeus" aos cabelos brancos. Com uma fórmula natural, sem amoníaco, vegan e cruelty-free, a nova coloração permanente da marca oferece uma experiência de cabeleireiro sem sair de casa!

O futuro da coloração

Acabou-se o medo e o stress de danificar o cabelo durante a coloração caseira. Com uma aplicação fácil, pode aplicar o produto com as mãos "como se fosse uma máscara, enquanto desfruta de uma agradável fragrância natural", garante a marca de cosméticos francesa.

Com uma fragrância natural de góji com essência de orquídea e um ligeiro toque de sândalo, este produto cobre 100% dos brancos, mantém uma cor brilhante e duradoura até 8 semanas* enquanto deixa o seu cabelo visivelmente mais saudável e revitalizado.





Uma fórmula natural para quem ainda não está preparado para assumir os brancos

O uso de tintas não tem de ser sinónimo de prejudicial para o couro cabeludo. Optar por produtos naturais apresenta-se como uma alternativa menos agressiva e, simultaneamente, mais ecológica. Esta decisão é fundamental para minimizar o impacto não apenas no cabelo, mas também no planeta. É por isso que, na nova gama de coloração da Garnier, 90% dos ingredientes são de origem natural, sem amoníaco e vegan de modo a preservar a saúde capilar e respeitando os princípios da sustentabilidade.







O resultado? Uma cor natural e vibrante cheia de brilho! Para deixar o seu cabelo ainda mais nutrido, após a coloração usa o condicionador enriquecido com manteiga de carité para hidratar e revitalizar o cabelo.



Como ter um cabelo brilhante em apenas dez passos

O que contém a embalagem? Creme revelador, creme colorante, condicionador e folheto de instruções.

Siga as instruções da marca e veja como pode alcançar a cor dos seus sonhos em apenas dez passos. Antes de começar, prepare todos os materiais de que vai precisar: escova, toalha escura, mola não metálica, tesoura e elástico. E mãos à obra!

Ponha a toalha ao redor do corpo. Cubra os ombros com a toalha e feche com uma mola não metálica para que esta não se mova durante o processo; Penteie o cabelo seco com uma escova e coloque as luvas; Com a ajuda da tesoura, abra a saqueta que contém o creme revelador e o creme colorante; No mesmo recipiente, misture os dois cremes com uma espátula até ter uma textura homogénea, cremosa, sem grumos; Utilizando dois dedos, retire a quantidade igual a uma avelã; Comece a aplicar o produto sobre as raízes até que estas estejam completamente cobertas; Com a ajuda do elástico, divida o cabelo até à área da têmpora e prenda o cabelo já colorido no cimo da cabeça; Repita o processo de aplicação das raízes até às pontas, certificando-se de que o produto está espalhado uniformemente por todo o cabelo; Aguarde 30 minutos; Em seguida, passe o cabelo abundantemente por água, aplique o condicionador e volte a passar o cabelo por água. E voilá !





Com mais de 15 tonalidades disponíveis, pode carregar uma fotografia sua ou pode experimentar em direto no simulador de cor no site da Garnier e descobrir qual o tom que lhe fica GOOD. Dê uma nova vida ao seu cabelo!

*Teste instrumental.