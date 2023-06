O seu telemóvel tem inimigos no verão... mas saiba que agora pode estar a salvo com a iServices!

Captar os melhores momentos de uma tarde de praia com amigos ou de uma festa na piscina pode por vezes resultar em desastre: telemóvel submerso… Resultado: pânico instalado! A primeira solução seria usar o velho método do arroz, que pode, em alguns casos, resolver o problema milagrosamente. Ou não.

No caso de avaria, poupe tempo em tentativas falhadas de reanimação e dirija-se à loja líder de mercado em Portugal em serviços de reparação de telemóveis e smartphones: a iServices.

Além da água… a areia e o calor também dão o seu contributo para que o telemóvel corra o risco de deixar de funcionar da forma que deveria. Há que ter cuidados e precaver possíveis acidentes.

Splash! Telemóvel caiu na água

Sejamos realistas... vai levar o telemóvel para a praia ou para a piscina. Como poderia não o fazer? Claro que existem capas "à prova de água", mas a melhor medida preventiva é mesmo mantê-lo no lugar mais seco e seguro possível.

Infelizmente, os imprevistos acontecem e, por vezes, nem com todos os cuidados conseguimos evitar os acidentes. A consequência: o telemóvel acaba a mergulhar também e a água a espalhar-se por todos os seus componentes e compartimentos.

• Curtos-circuitos que causam falhas gerais • Manchas escuras no ecrã • Câmara enevoada

Como vai eternizar memórias sem poder gravar os vídeos ou tirar as fotografias que deseja? Seja qual for o resultado provocado pelos danos líquidos, o primeiro passo é sempre desligar o telemóvel e dirigir-se a uma loja iServices para reparação na hora.

Atenção à areia

Também a areia é um dos grandes inimigos dos telemóveis. Espalha-se por todo o lado e os grãos mais finos podem infiltrar-se em qualquer ranhura.

Botões, entrada de carregamento, auscultadores... todos podem ficar obstruídos. O LCD, se não tiver uma película protetora, também não está a salvo: pequenos riscos podem ser visíveis se não tiver cuidado suficiente.

Nestes casos, os especialistas das lojas iServices executam uma limpeza cuidada para garantir que funciona como novo. Relativamente ao LCD, se achar que precisa de ser substituído, poderá fazê-lo sem qualquer constrangimento. E a melhor parte? Não demorará mais que alguns minutos!

Cuidado com o sobreaquecimento

Sabemos o quanto gosta de fazer scroll pelo Instagram enquanto desfruta do sol depois de um mergulho no mar. Contudo, mesmo que os minutos de exposição sejam poucos, o dispositivo pode sobreaquecer, a bateria inchar e outros componentes podem ficar danificados. Manchas permanentes no ecrã também são uma das consequências da elevada exposição.

Por isso, deve ter cuidados acrescidos como, por exemplo, tentar manter o telemóvel num lugar fresco e protegido. Se o puder desligar, melhor.

No caso de se esquecer do smartphone ao calor por demasiado tempo, saiba que os danos são reversíveis. Tanto baterias como ecrãs podem ser salvos. Com a iServices, não precisa de se questionar "terá arranjo"?

Diagnóstico gratuito

Guardámos o melhor para o fim... Sabia que o diagnóstico atempado de uma avaria pode ser a chave para precaver o agravamento de outros problemas?

Na iServices, o diagnóstico é realizado na hora, independentemente do local de compra do equipamento. Todos os serviços de reparação oferecem um diagnóstico gratuito e garantia igual ou superior a dois anos.

As vantagens

• Garantia vitalícia em reparação de iPhone • Diagnóstico grátis • Sete dias por semana até às 24h

Esta é a solução para o seu telemóvel: reparações rápidas, na hora, e com uma equipa de confiança. Se procura uma empresa com experiência e especialistas qualificados na área de reparação de iPhones, Samsung, Xiaomi ou outra marca, a iServices é a melhor aposta.

Neste verão, lembre-se: proteja o telemóvel dos maiores inimigos: a água, a areia e o calor. Mas... no caso de todo o cuidado não ser suficiente, saiba que, na iServices, os problemas têm solução!